محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع برئاسة وزير المياه والبيئة لمناقشة أنشطة اليونيسيف صنعاء - سبأ:

عقد بصنعاء اليوم إجتماع موسع برئاسة وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير، ضم بعثة منظمة اليونيسيف برئاسة الممثل المقيم ميرتشل ريلانيو.



كرس الإجتماع لمناقشة واستعراض الأنشطة التي أنجزتها اليونيسيف خلال النصف الأول من العام الجاري 2017م.



حيث استعرض التقرير المقدم للإجتماع الأنشطة التي أنجزتها اليونيسيف في مجالي المياه والاستجابة في مجال الكوليرا.



وبحسب التقرير فإن الأنشطة المنجزة من قبل اليونيسيف تدخل ضمن ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في التدخلات في الطوارئ والتدخلات في ضمان وصول مياه امنه وصرف صحي معالج للسكان، إضافة إلى التدخلات في مجال تقوية البنى المؤسسية وبناء القدرات.



وأشار التقرير إلى الجهات والأطراف المشاركة في أعمال الطوارئ بما فيها المنظمات العاملة في هذا المجال محليا ودوليا.



وخلص التقرير إلى أن نسبة الأنشطة التي نفذتها اليونيسيف في اليمن خلال النصف الأول من العام الجاري تجاوزت 55 بالمائة.



وخلال الإجتماع ثمن وزير المياه والبيئة المهندس نبيل الوزير عاليا الجهود المبذولة من قبل اليونيسيف في مجال دعم أنشطة المياه والإصحاح البيئي في اليمن.



وأشار إلى أن وزارة المياه والبيئة تعول كثيرا على دور اليونيسيف مما يستدعي ضرورة العمل على مضاعفة الجهود ورفد قطاع المياه والصرف الصحي بالدعم اللازم خاصة واليمن تمر بمثل هذه الظروف الصعبة.



وأكد حرص الوزارة التعاون الكامل مع منظمة اليونيسيف وبما يمكنها من أداء أعمالها بالشكل المطلوب.



بدورها أكدت الممثل المقيم لمنظمة اليونيسيف ميرتشل ريلانيو، حرص المنظمة على تقديم الدعم اللازم لأنشطة المياه والصرف الصحي في اليمن.. مشيدة في ذات الوقت بالتعاون الإيجابي والفعال من قبل وزارة المياه والبيئة.



حضر الإجتماع عدد من المسؤولين بوزارة المياه والبيئة والهيئات التابعة لها.

سبأ [08/أغسطس/2017]سبأ