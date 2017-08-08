[08/أغسطس/2017]
موسكو- سبأ:
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مستهل لقاء مع نظيره الأبخازي راؤول خاجيمبا أن بلاده عازمة على ضمان أمن واستقلال أبخازيا.
وذكرت وكالات الأنباء الروسية أن موسكو كانت قد اعترفت باستقلال أبخازيا المنشقة عن جورجيا في 26 أغسطس عام 2008، بعد العدوان الجورجي على جمهورية أوسيتيا الجنوبية.
وجاء الاعتراف الروسي بالجمهوريتين المنشقتين باعتباره الوسيلة الفعالة الوحيدة لضمان حماية سكان البلدين من تكرار الهجمات الجورجية.
وقال بوتين، الذي وصل أبخازيا في زيارة عمل في الذكرى التاسعة لانطلاق الهجوم الجورجي على أوسيتيا الجنوبية: "الشيء الأهم هو علاقات مميزة تربطنا مع أبخازيا.. ونضمن أمن واستقلال أبخازيا بشكل موثوق، وأنا واثق من أن هذا الوضع سيستمر".
وأشار الرئيس الروسي إلى ضرورة إيجاد الطرق المناسبة لتطوير الاقتصاد الأبخازي وتوفير فرص عمل جديدة في الجمهورية، وزيادة إيرادات الدولة.
سبأ