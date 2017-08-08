ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 08 - أغسطس - 2017 الساعة 07:10:14م
الرئيس الصماد يستقبل رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي لدى اليمن
استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة رئيسة بعثة الإتحاد الأوربي لدى اليمن ماريا أنتونيا كالفو، ونائب رئيس البعثة كازا رامون.
بحرية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مراكب الصيادين في بحر غزة
استهدفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مراكب الصيادين قبالة بحر مدينتي دير البلح وخان يونس وسط وجنوب قطاع غزة، بنيران الرشاشات الثقيلة وخراطيم المياه.
انخفاض واردات الخام الصينية لأدنى مستوى خلال 7 أشهر في يوليو الماضي
انخفض متوسط واردات النفط الصينية اليومية في يوليو الماضي إلى أدنى مستوى منذ يناير مع سحب المصافي من المخزونات بعد شراء كميات كبيرة في وقت سابق من هذا العام وفي الوقت الذي خفضت فيه المصافي إنتاجها.
منتخب اليمن للفروسية يحرز ذهبية الرمح في تصفيات بطولة العالم بعمان
أحرز المنتخب الوطني للفروسية الميدالية الذهبية في سباقات الإلتقاط بالرمح التي جرت اليوم في إنطلاق تصفيات المجموعة الأولى المؤهلة لبطولة العالم لإلتقاط الأوتاد 2018 بمدينة صلالة بسلطنة عمان.
آخر الأخبار:
مناقشة آلية تنفيذ المرحلة الثانية من حملة تسجيل المواليد في حجة
رئيس الجمهورية الأسبق يلتقي رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي
اجتماع برئاسة وزير المياه والبيئة لمناقشة أنشطة اليونيسيف
بوتين: عازمون على ضمان أمن جمهورية أبخازيا
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
بوتين: عازمون على ضمان أمن جمهورية أبخازيا
[08/أغسطس/2017]
موسكو- سبأ:
 أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مستهل لقاء مع نظيره الأبخازي راؤول خاجيمبا أن بلاده عازمة على ضمان أمن واستقلال أبخازيا.

وذكرت وكالات الأنباء الروسية أن موسكو كانت قد اعترفت باستقلال أبخازيا المنشقة عن جورجيا في 26 أغسطس عام 2008، بعد العدوان الجورجي على جمهورية أوسيتيا الجنوبية.

وجاء الاعتراف الروسي بالجمهوريتين المنشقتين باعتباره الوسيلة الفعالة الوحيدة لضمان حماية سكان البلدين من تكرار الهجمات الجورجية.

وقال بوتين، الذي وصل أبخازيا في زيارة عمل في الذكرى التاسعة لانطلاق الهجوم الجورجي على أوسيتيا الجنوبية: "الشيء الأهم هو علاقات مميزة تربطنا مع أبخازيا.. ونضمن أمن واستقلال أبخازيا بشكل موثوق، وأنا واثق من أن هذا الوضع سيستمر".

وأشار الرئيس الروسي إلى ضرورة إيجاد الطرق المناسبة لتطوير الاقتصاد الأبخازي وتوفير فرص عمل جديدة في الجمهورية، وزيادة إيرادات الدولة.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
الرئيس الإيراني يرفع التشكيل الوزاري إلى البرلمان للتصويت على الثقة فيها
مصرع 8 أشخاص وفقدان 17 آخرين جراء انهيار ارضي جنوب غرب الصين
مستوطنون صهاينة يحرقون أراضي في عقربا جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة
كازاخستان: "أستانا-6" حول سوريا أواخر الشهر الجاري
الكينيون يدلون بأصواتهم في انتخابات عامة وسط مخاوف من حصول أعمال عنف
أمريكا وكوريا الجنوبية يتفقان على ممارسة ضغوط وعقوبات علي بيونغ يانغ
تحطم مروحية عسكرية إسرائيلية ومصرع قائدها وإصابة مساعده
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 11 مواطنا فلسطينيا بمحافظتي جنين ونابلس
بحرية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مراكب الصيادين في بحر غزة
لافروف: موسكو تعمل على تحريك مبادرات لمحاربة الفكر الإرهابي
العدوان السعودي على اليمن
إستشهاد وإصابة ستة مواطنين بقصف المرتزقة لمناطق سكنية بتعز
[08/أغسطس/2017]
غارتان لطيران العدوان على مديرية باجل بالحديدة
[08/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية الظاهر بصعدة
[08/أغسطس/2017]
العدوان يواصل غاراته الجوية وقصفه الصاروخي والمدفعي على محافظات الجمهورية
[08/أغسطس/2017]
منظمات حقوقية تناشد مجلس الأمن إيقاف مجازر العدوان بحق أطفال اليمن
[07/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by