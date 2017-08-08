[08/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:
عقدت لجنة إعداد تقريري الأداء الحكومي للربع الثاني والنصف السنوي للسنة الحالية ٢٠١٧م، إجتماعا لها اليوم بصنعاء برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة.
كرس الإجتماع لمناقشة خطة عمل اللجنة والإتجاهات العامة لإعداد تقرير الأداء الحكومي الفصلي المقرر تقديمه لمجلس النواب في إطار التزام الحكومة بتعقيب المجلس على برنامج حكومة الإنقاذ الذي بموجبه منحت ثقة البرلمان.
وأكد الدكتور أبو حليقة أهمية الإعداد والتحضير المنهجي لمواضيع وبيانات التقريرين وسرعة جمع وتحليل البيانات من مختلف الوزارات والجهات الأخرى .. مهيبا في هذا الشأن بجميع الوزارات التجاوب مع لجنة الإعداد وموافاتها بالبيانات المطلوبة بصورة سريعة وفقا لقرار مجلس الوزراء والنماذج الموحدة التي سترسل لهم خلال الأسبوع القادم .
وشكل الإجتماع لجنة مصغرة لإعداد النماذج الموحدة وتجهيز الوثائق والمرجعيات المطلوبة التي سيتم إرسالها إلى الوزارات .. مؤكداً على المسؤلية التضامنية في إعداد التقريرين المطلوبين وضرورة تعاون الجميع لرفع التقريرين إلى مجلس الوزراء في أسرع وقت.
سبأ