[08/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:
ناقش وزير الثروة السمكية محمد الزبيري اليوم مع ممثل منظمة الأغذية والزراعة " الفاو" الدكتور صلاح الحاج جوانب التعاون بين الوزارة والمنظمة في المجال السمكي.
وفي اللقاء أكد الوزير الزبيري أهمية الدعم الذي تقدمه الفاو للقطاع السمكي .. لافتا إلى أهمية إعادة هيكلة الوزارة وتنشيط الإدارة السمكية وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض أداء القطاع السمكي.
وشدد على ضرورة دعم الصيادين وتفعيل دور الجمعيات السمكية بما من شأنه خدمة الصيادين .. مؤكدا أهمية التنسيق بين الوزارة ومنظمة الفاو في المشاريع التي تنفذها المنظمة في القطاع السمكي.
فيما أكد ممثل الفاو استعداد المنظمة تقديم الدعم للقطاع السمكي بإعتباره من القطاعات الإقتصادية الواعدة والمساهمة في الأمن الغذائي .
حضر اللقاء وكيل الوزارة لقطاع الإستثمار والبحوث السمكية نبيل معجم ووكيل الوزارة لقطاع الإنتاج وخدمات التسويق يحيى الوادعي ووكيل الوزارة لقطاع الصيد التقليدي بشير الخيواني ومساعد الممثل المقيم للمنظمة بصنعاء الدكتور محمد سلام والقائم بأعمال رئيس الإتحاد التعاوني السمكي عامر المطري .
سبأ