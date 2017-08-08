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آخر تحديث: الثلاثاء، 08 - أغسطس - 2017 الساعة 07:10:14م
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مشروع التغذية المدرسية يستعد لتوزيع مساعدات لأكثر من 477 ألف أسرة
[08/أغسطس/2017]
صنعاء ـ سبأ:
 تبدأ الفرق الميدانية التابعة لمشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية بوزارة التربية والتعليم توزيع المساعدات الغذائية التي تستهدف 477 ألف و 797 أسرة نازحة ومتضررة في 12 محافظة فور الإنتهاء من عملية الترحيل.

وأشار مدير مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية حمود الأخرم لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن عملية التوزيع مستمرة بمحافظة صعدة ومركز الأندلس بأمانة العاصمة، فيما سيبدأ التوزيع في بقية مراكز الصرف بالأمانة والمحافظات المستهدفة فور إنتهاء برنامج الأغذية العالمي من ترحيل المواد بحسب توفرها.

وأوضح أن المشروع يستهدف 24 ألفا و734 أسرة بعمران، تسعة آلاف و312 أسرة بصنعاء و30 ألفا و 703 أسرة بالبيضاء، و30 ألفا و 124 أسرة بالمحويت، و33 ألفا و244 أسرة بحجة، و63 ألفا و 678 أسرة بأمانة العاصمة، و107 آلاف و خمس أسر بتعز و57 ألفا و 155 أسرة بإب، و25 ألفا و295 أسرة بالحديدة، إضافة إلى 86 ألفا و520 أسرة بصعدة .

وبين مدير المشروع أن إجمالي المساعدات الغذائية 37 ألفا و832 طنا و 842 كجم منها 30 ألفا و574 طنا و 125 كجم " قمح، دقيق " وثلاثة آلاف و390 طنا و 514 كجم زيت و ثلاثة آلاف و199 طنا و775 كجم بقوليات و668 طنا و428 كجم سكر.

وثمن الأخرم جهود برنامج الأغذية العالمي في توفير المساعدات الغذائية وإسهاماته في تخفيف أعباء الأسر المتضررة وخاصة في ظل الظروف الإستثنائية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان والحصار.

سبأ
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