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منتخب اليمن للفروسية يحرز ذهبية الرمح في تصفيات بطولة العالم بعمان
أحرز المنتخب الوطني للفروسية الميدالية الذهبية في سباقات الإلتقاط بالرمح التي جرت اليوم في إنطلاق تصفيات المجموعة الأولى المؤهلة لبطولة العالم لإلتقاط الأوتاد 2018 بمدينة صلالة بسلطنة عمان.
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  رياضة
منتخب اليمن للفروسية يحرز ذهبية الرمح في تصفيات بطولة العالم بعمان
[08/أغسطس/2017]
صنعاء ـ سبأ:
 أحرز المنتخب الوطني للفروسية الميدالية الذهبية في سباقات الإلتقاط بالرمح التي جرت اليوم في إنطلاق تصفيات المجموعة الأولى المؤهلة لبطولة العالم لإلتقاط الأوتاد 2018 بمدينة صلالة بسلطنة عمان.

ونال المنتخب ذهبية المركز الأول بحصده 135 نقطة، فيما حل منتخب عمان المستضيف ثانيا برصيد 126 نقطة، يليه المنتخب الأردني ثالثا بحصوله على الميدالية البرونزية برصيد 98.5 نقطة.

ومثل المنتخب الوطني للفروسية في هذه التصفيات التي تشارك فيها إلى جانب اليمن منتخبات عمان والأردن وقطر وانجلترا، الفرسان محمد القملي وجلال اليوسفي وحمزة اليامي وبلال الصبري.

وهنأ وزير الشباب والرياضة حسن زيد بعثة منتخب الفروسية برئاسة أمين عام إتحاد الفروسية والهجن فيصل الدبا، على هذا الإنجاز الذي تحقق للرياضة اليمنية .. مشيدا بجهود قيادة إتحاد الفروسية والهجن والإدارة الفنية للمنتخب في إعداد الفرسان وصولا للمشاركة في التصفيات.

وحث الوزير زيد في إتصال هاتفي بفرسان المنتخب على مواصلة التألق وتحقيق نتائج متفوقة في بقية المنافسات.

فيما أكد مدرب المنتخب الوطني للفروسية محمد شذان أن تحقيق ميدالية ذهبية في اليوم الأول للتصفيات، يشكل بداية قوية للمنتخب الذي خاض تدريبات مكثفة وتحمل مشاق وعناء السفر الطويل لخوض المنافسات ويتطلع لخطف بطاقة التأهل للنهائيات.

وتتواصل غدا الأربعاء منافسات التصفيات بإقامة سباقات فردي وفرقي الإلتقاط بالسيف، فيما تختتم التصفيات بعد غد الخميس بإقامة سباقات الليمون والحلق والتتابع، والتي سيعقبها حفل إختتام التصفيات وتكريم الفائزين وإعلان المنتخبات الثلاثة المتأهلة لنهائيات بطولة العالم.

سبأ
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