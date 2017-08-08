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آخر تحديث: الثلاثاء، 08 - أغسطس - 2017 الساعة 07:10:14م
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الرئيس الإيراني يرفع التشكيل الوزاري إلى البرلمان للتصويت على الثقة فيها
[08/أغسطس/2017]
لندن - سبأ:
 عرض الرئيس الإيراني حسن روحاني تشكيل حكومته الجديدة على البرلمان للتصويت على الثقة فيها اليوم الثلاثاء.

وبحسب وسائل الإعلام فقد أبقى روحاني في التشكيل الوزاري على كبير مهندسي الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية الست.

وكان روحاني قد توصل خلال فترة ولايته الأولى لاتفاق مع الولايات المتحدة و5 قوى عالمية أخرى في 2015م ينص على رفع معظم العقوبات على إيران مقابل كبح برنامجها النووي.

وتضمن التشكيل الحكومي الذي نشرته وسائل الإعلام الرسمية إعادة تعيين وزير الخارجية محمد جواد ظريف كبير المفاوضين في الاتفاق النووي ووزير النفط بيجن زنغنه الذي تشيد طهران بدوره في تعزيز إنتاج النفط بعد رفع العقوبات.

ويكثف روحاني الجهود لحماية الاتفاق بعد عودة واشنطن إلى سياستها المعادية لإيران.

وحذر روحاني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تمزيق الاتفاق مثلما تعهد خلال حملته الانتحابية قائلا إن ذلك سيمثل انتحارا سياسيا بالنسبة لترامب.

ووقع ترامب على قانون جديد للعقوبات على إيران الأسبوع الماضي جراء برنامجها لتصنيع صواريخ وبسبب انتهاكات حقوق الإنسان.. ووصفت طهران العقوبات الجديدة بأنها انتهاك للاتفاق النووي وتوعدت برد "ملائم ومتناسب".

ومن غير المتوقع أن يرفض نواب إيرانيون اختيارات روحاني لوزارات الخارجية والدفاع والاستخبارات إذ أن رؤساء إيران يختارون هؤلاء الوزراء بموافقة الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

وسلطات الرئيس المنتخب في البلاد محدودة مقارنة مع سلطات الزعيم الأعلى الذي يعد القائد الأعلى للقوات المسلحة ويعين رئيس الهيئة القضائية ويضع السياسات الرئيسية للجمهورية الإسلامية.

سبأ
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