[08/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ:
اطلع وكيل وزارة الداخلية المساعد لقطاع الموارد البشرية اللواء عبدالباري الطالبي على سير العمل بمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني.
وخلال الزيارة ألقى الوكيل الطالبي محاضرة توعوية لمنتسبي المصلحة .. أشاد خلالها بصمود وثبات الجيش واللجان الشعبية وموظفي الدولة بما فيهم موظفي المصلحة في مواجهة العدوان وتماسك الجبهة الداخلية .
وأكد في المحاضرة التي حضرها وكيل المصلحة اللواء محمد عبدالعظيم الحاكم وعدد من الضباط والعاملين في المصلحة، إجماع اليمنيين على مواجهة العدوان الذي يستهدف اليمن أرضا وإنسانا، وإدراكهم أهمية تماسك الجبهة الداخلية لإفشال مخططات تحالف العدوان.
وأشار إلى أهمية إستمرار الصمود في وجه العدوان سواء في الجبهات أو في المؤسسات بإعتبار ذلك سر الصمود والثبات في مواجهة العدوان للعام الثالث.
كما أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لقطاع الموارد البشرية أن قيادة الوزارة تسعى لإنجاز البطاقة السلعية لمنتسبي الوزارة خلال الأيام القادمة.
سبأ