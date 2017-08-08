محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع برئاسة وزير المياه يناقش مسودة الاستراتيجية العشرية لإدارة الموارد المائية صنعاء - سبأ:

عقدت لجنة تسيير مشروع اللامركزية في إدارة الإمداد والإستخدام للمياه في حوض صنعاء لاستدامة الموارد المائية وسبل المعيشة الريفية، اجتماعا لها اليوم بصنعاء برئاسة رئيس اللجنة وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير.



استعرضت اللجنة، بحضور الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) الدكتور صلاح الحاج حسن، المسودة النهائية للاستراتيجية العشرية للإدارة المتكاملة للموارد المائية للتأقلم مع ظاهرة التغيرات المناخية.



وتستهدف الاستراتيجية التي تستمر خلال الفترة من 2018م-2027م، 22 حوض مائي تشمل المرحلة الأولى أربعة أحواض تتمثل بحوض وادي بني حوات وحوض وادي ظهر والغيل وكذا حوض وادي همدان والصبرة ووادي غيمان.



وتضمنت المسودة الخطوات المتبعة لبناء الاستراتيجية بدءا بمرحلة التدشين التي بدأت في شهر مارس المنصرم، ثم إجراء اللقاءات التخصصية مع المختصين في وزارتي المياه والبيئة والزراعة والري بهدف تعزيز البنية المؤسسية للإدارة المتكاملة للمياه ورفع كفاءة استخدام المياه السطحية وكذا الاستخدام الآمن والمستدام لمياه الصرف الصحي ثم تحسين الإنتاج النباتي والحيواني.



وأوضحت الاستراتيجية بأن اللقاءات الميدانية التي كانت إحدى المرتكزات الأساسية لبناء المسودة شملت جمعيات مستخدمي المياه في الأربعة الأحواض في حين كانت اللقاءات التشاورية مع الجمعيات والمجالس المحلية.



وتطرقت المسودة لأبرز الملاحظات على الإستراتيجية أهمها تغيير حجم التدخل بأنظمة الري الحديث والنقل والتوزيع ومراجعة حجم التدخل بمنشآت حصاد مياه الأمطار إضافة إلى تعزيز التدخلات في جانب الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي والتأكيد على إشراك المرأة في إدارة الموارد المائية.



واستعرضت الاستراتيجية الخصائص العامة للأحواض المستهدفة من حيث السكان والتقسيمات الإدارية وكذا الموارد المائية في الحوض والأنظمة الزراعية، ومن حيث الإنتاج الحيواني.



وبينت مسودة الاستراتيجية التحديات الرئيسية والحلول المقترحة بما في ذلك التحديات المتعلقة بلامركزية إدارة الموارد المائية وتحديات تحسين كفاءة الإستخدام وكذا تحديات متعلقة بالتشريعات والقوانين والتحديات المتعلقة بتحسين الإنتاج النباتي والحيواني.



وفي الاجتماع أشار وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير إلى الأهمية التي تمثلها هذه الاستراتيجية .. لافتا إلى أن إدارة المياه تعد أساس التنمية المستدامة لحوض صنعاء.



وأشاد بالجهود التي بذلت وصولا إلى المسودة النهائية للاستراتيجية.. منوها بالدور الهام الذي تضطلع به منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) سواء من حيث إعداد الاستراتيجية أو في جوانب الدعم المرجوة خلال مرحلة التنفيذ.



بدوره أكد الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) أن الاستراتيجية العشرية للإدارة المتكاملة للموارد المائية في الأحواض الفرعية التابعة لحوض صنعاء تمثل الخطوة الأولى والجادة من أجل تطوير وحل مشاكل المياه في حوض صنعاء.



وأشاد الدكتور صلاح الحاج بالدور الفعال لوزارة المياه والبيئة والهيئة العامة للموارد المائية وكافة الشركاء.. منوها بدعم الحكومة الهولندية في تنفيذ مشروع حوض صنعاء، وأكد على أهمية المتابعة لهذه الاستراتيجية من خلال برنامج زمني وعملي للخطوات والمشاريع المقررة.



من جانبه قال كبير مستشاري مشاريع المياه في المنظمة الدكتور وليد صالح " إنه ومن خلال مشروع حوض صنعاء فقد بدأ تنفيذ بعض المخرجات التي أوصت بها الاستراتيجية بالتعاون مع جمعيات مستخدمي المياه".



ولفت إلى أن المنظمة وكخطوة أولى قامت من خلال المشروع بتمويل 38 مشروعا لحصاد مياه الأمطار.

سبأ [08/أغسطس/2017]سبأ