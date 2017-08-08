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آخر تحديث: الثلاثاء، 08 - أغسطس - 2017 الساعة 07:10:14م
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مناقشة أداء الأجهزة الأمنية في عمران
[08/أغسطس/2017]
عمران - سبأ:
 أكد لقاء أمني بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، أهمية تعزيز اليقظة الأمنية للحد من إنتشار الجريمة والحفاظ على الأمن والإستقرار.

وناقش اللقاء الذي حضره مدير أمن المحافظة العميد محمد المتوكل ومدير البحث الجنائي لطف عناش، الأوضاع الأمنية بالمحافظة والمديريات وجهود البحث الجنائي في مكافحة الجريمة وضبط كل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطنين وممتلكاتهم.

واستعرض اللقاء التصورات المتعلقة بتحسين وتطوير أداء البحث الجنائي بالمحافظة بما يضمن تجاوز الصعوبات التي تعيق العمل الأمني وخاصة القضايا الجنائية.

كما استعرض اللقاء تقرير عن إنجازات الأجهزة الأمنية خلال العام الماضي والذي أوضح أنه تم ضبط أكثر من ألف و600 جريمة.

وفي اللقاء أكد المحافظ جعمان أهمية متابعة وضبط مرتكبي الجرائم ومن يسعون لزعزعة الأمن والإستقرار بمديريات المحافظة من خلال تفعيل آليات الضبط ومحاسبة المخلين بالأمن.

كما أكد إستعداد قيادة المحافظة تذليل الصعوبات التي تعيق أداء الأجهزة الأمنية وتوفير المتطلبات الضرورية وفق الإمكانيات المتاحة .. مشددا على ضرورة التنسيق بين الأجهزة الأمنية والنيابة العامة لحل قضايا المواطنين .

وحث محافظ عمران موظفي النيابة العامة على الإنضباط في العمل لمعالجة قضايا المواطنين والحيلولة دون تراكمها .. لافتا إلى أهمية رفع تقارير حول أداء العمل والبت في القضايا.

حضر اللقاء مدير الأمن السياسي وعدد من القيادات الأمنية بإدارة البحث الجنائي بالمحافظة.

سبأ
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