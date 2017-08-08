[08/أغسطس/2017]
صعدة ـ سبأ:
استعرض اجتماع برئاسة محافظ محافظة صعده محمد جابر عوض مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية بالمحافظة في مختلف المجالات .
وفي الاجتماع الذي حضره وكلاء المحافظة ومدراء عموم المكاتب والجهات المعنية أوضح مدير فرع الصندوق لمحافظتي عمران وصعده حافظ الذرحاني آلية مشاريع النقد مقابل العمل ، لافتاً إلى أن هناك أولويات للمديريات المحتاجة لبعض المشاريع التي تنطبق عليها تلك الآليات والمعايير .
وأشار إلى ضرورة التعاون والتنسيق لتسهيل عمل الصندوق من أجل خدمة المحافظة ، معرباً عن الشكر لكافة المتعاونين مع الصندوق في تنفيذ مشاريعه وفي مقدمتهم مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة .
فيما أكد المحافظ عوض حاجة المحافظة لمشاريع الصندوق في مختلف المجالات وأبرزها التعليم ، المياه ورصف الطرقات و خصوصاً المديريات الجبلية.. مشيراً الى بعض المشاريع ذات الأولوية ومنها تأهيل المقر المؤقت لجامعة صعدة ومعالجة تصريف المياه بمديرية صعده القديمة التاريخية .
وأبدى استعداد قيادة السلطة المحلية التعاون و تسهيل مهام وأنشطة الصندوق الاجتماعي بالمحافظة.
سبأ