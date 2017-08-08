ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 08 - أغسطس - 2017 الساعة 05:49:18م
الرئيس الصماد يستقبل رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي لدى اليمن
استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة رئيسة بعثة الإتحاد الأوربي لدى اليمن ماريا أنتونيا كالفو، ونائب رئيس البعثة كازا رامون.
بحرية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مراكب الصيادين في بحر غزة
استهدفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مراكب الصيادين قبالة بحر مدينتي دير البلح وخان يونس وسط وجنوب قطاع غزة، بنيران الرشاشات الثقيلة وخراطيم المياه.
انخفاض واردات الخام الصينية لأدنى مستوى خلال 7 أشهر في يوليو الماضي
انخفض متوسط واردات النفط الصينية اليومية في يوليو الماضي إلى أدنى مستوى منذ يناير مع سحب المصافي من المخزونات بعد شراء كميات كبيرة في وقت سابق من هذا العام وفي الوقت الذي خفضت فيه المصافي إنتاجها.
منتخب الفروسية يصل سلطنة عمان للمشاركة بتصفيات بطولة العالم لالتقاط الاوتاد
وصل المنتخب الوطني للفروسية مساء أمس الأحد إلى سلطنة عمان للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم لالتقاط الاوتاد 2018 م التي ينظمها الاتحاد الدولي لالتقاط الاوتاد وتنطلق بعد غد الأربعاء بمدينة صلالة.
آخر الأخبار:
الإفراج عن سجين معسر في إب
أبناء مذيخرة في إب يؤكدون النفير ودعم الجبهات القتالية
باحث مصاب بالسرطان ينال الماجستير بامتياز من جامعة إب
مصرع 8 أشخاص وفقدان 17 آخرين جراء انهيار ارضي جنوب غرب الصين
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
الإفراج عن سجين معسر في إب
[08/أغسطس/2017]
إب - سبأ:
 أفرجت نيابة إستئناف محافظة إب بالتنسيق مع نيابة إستئناف محافظة تعز اليوم عن السجين المعسر علي عبده فارع بعد دفع مؤسسة السجين الوطنية ما عليه من مبلغ مالي عجز عن دفعه تنفيذا للحق العام.

وأوضح مندوب مؤسسة السجين الوطنية بإب محمد الفقية أن السجين المفرج عنه قضى المدة القانونية لسجنه منذ عام 2008م بعد أن حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ودفع غرامة مالية، غير أنه عجز عن دفع المبلغ المالي ما تسبب في بقائه بالسجن.

وأشار إلى أن المؤسسة بادرت فور علمها بوضع وظروف السجين المعسر بدفع المبلغ المالي المستحق على السجين والذي تبرع به فاعل خير عبر المؤسسة ليتم الإفراج عنه.

وأعرب الفقية عن تقديره لفاعلي الخير وكل من تعاون مع مؤسسة السجين وجهودها في الإفراج عن النزلاء المعسرين.

سبأ
  المزيد من (محلي)
أبناء مذيخرة في إب يؤكدون النفير ودعم الجبهات القتالية
باحث مصاب بالسرطان ينال الماجستير بامتياز من جامعة إب
مناقشة آلية العمل الإداري بديوان محافظة عمران
نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي قيادة إتحاد نقابات عمال اليمن
مكافحة الفساد تقر رفع تقرير إنجازها إلى مجلس النواب
تدشين فعاليات المسرح التشاركي لمشروع العنف القائم على النوع الاجتماعي بحجة
القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى يلتقي القائم بأعمال السفارة السورية بصنعاء
اجتماع برئاسة وزير الاتصالات يناقش أوضاع شركة (واي)
اختتام دورة تدريبية لمعلمي مديريتي الصفراء ومجز بصعدة
الرئيس الصماد يستقبل رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي لدى اليمن
العدوان السعودي على اليمن
غارتان لطيران العدوان على مديرية باجل بالحديدة
[08/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية الظاهر بصعدة
[08/أغسطس/2017]
العدوان يواصل غاراته الجوية وقصفه الصاروخي والمدفعي على محافظات الجمهورية
[08/أغسطس/2017]
منظمات حقوقية تناشد مجلس الأمن إيقاف مجازر العدوان بحق أطفال اليمن
[07/أغسطس/2017]
قبائل مديرية مزهر بريمة تؤكد إستمرار النفير العام في مواجهة العدوان
[07/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by