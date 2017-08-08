[08/أغسطس/2017]
إب - سبأ:
أفرجت نيابة إستئناف محافظة إب بالتنسيق مع نيابة إستئناف محافظة تعز اليوم عن السجين المعسر علي عبده فارع بعد دفع مؤسسة السجين الوطنية ما عليه من مبلغ مالي عجز عن دفعه تنفيذا للحق العام.
وأوضح مندوب مؤسسة السجين الوطنية بإب محمد الفقية أن السجين المفرج عنه قضى المدة القانونية لسجنه منذ عام 2008م بعد أن حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ودفع غرامة مالية، غير أنه عجز عن دفع المبلغ المالي ما تسبب في بقائه بالسجن.
وأشار إلى أن المؤسسة بادرت فور علمها بوضع وظروف السجين المعسر بدفع المبلغ المالي المستحق على السجين والذي تبرع به فاعل خير عبر المؤسسة ليتم الإفراج عنه.
وأعرب الفقية عن تقديره لفاعلي الخير وكل من تعاون مع مؤسسة السجين وجهودها في الإفراج عن النزلاء المعسرين.
سبأ