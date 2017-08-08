[08/أغسطس/2017]
إب - سبأ:
أكد أبناء مديرية مذيخرة بإب استمرار النفير العام في مواجهة العدوان السعودي الامريكي.
كما أكدوا في وقفة قبلية اليوم بحضور وكيلي محافظة إب حارث المليكي وقاسم المساوى الاستعداد لرفد جبهات الشرف والبطولة بالمزيد من المال والرجال لإفشال مخططات العدوان الإجرامية.
واستنكر أبناء مذيخرة ما يرتكبه العدوان ومرتزقته من جرائم بحق أبناء الشعب اليمني وآخرها استهداف أسرة في منطقة محضة بمحافظة صعدة .. مؤكدين أن تلك الجرائم لن تزيد اليمنيين إلا إصرارا وقوة لمواجهة الارهاب الذي يمارسه العدوان بقيادة السعودية.
وأكد بيان صادر عن الوقفة صمود أبناء مذيخرة وثبات موقفهم ضد العدوان ..معلنين توجههم إلى الجبهات للتصدي للعدوان ومرتزقته بكل حزم.
وندد بالمواقف المخزية للأمم المتحدة ومنظماتها الحقوقية وإستمرار صمتها إزاء تلك الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية.
حضر الوقفة أمين عام المجلس المحلي بمذيخرة عبدالرحمن سرحان ومدير امن المديرية العقيد حمود العماري .
سبأ