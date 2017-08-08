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آخر تحديث: الثلاثاء، 08 - أغسطس - 2017 الساعة 05:41:49م
الرئيس الصماد يستقبل رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي لدى اليمن
استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة رئيسة بعثة الإتحاد الأوربي لدى اليمن ماريا أنتونيا كالفو، ونائب رئيس البعثة كازا رامون.
بحرية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مراكب الصيادين في بحر غزة
استهدفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مراكب الصيادين قبالة بحر مدينتي دير البلح وخان يونس وسط وجنوب قطاع غزة، بنيران الرشاشات الثقيلة وخراطيم المياه.
انخفاض واردات الخام الصينية لأدنى مستوى خلال 7 أشهر في يوليو الماضي
انخفض متوسط واردات النفط الصينية اليومية في يوليو الماضي إلى أدنى مستوى منذ يناير مع سحب المصافي من المخزونات بعد شراء كميات كبيرة في وقت سابق من هذا العام وفي الوقت الذي خفضت فيه المصافي إنتاجها.
منتخب الفروسية يصل سلطنة عمان للمشاركة بتصفيات بطولة العالم لالتقاط الاوتاد
وصل المنتخب الوطني للفروسية مساء أمس الأحد إلى سلطنة عمان للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم لالتقاط الاوتاد 2018 م التي ينظمها الاتحاد الدولي لالتقاط الاوتاد وتنطلق بعد غد الأربعاء بمدينة صلالة.
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باحث مصاب بالسرطان ينال الماجستير بامتياز من جامعة إب
[08/أغسطس/2017]
إب - سبأ:
نال الباحث حفظ الله نعمان عبدالله الحيمدي على درجة الماجستير بامتياز من قسم الإدارة التربوية بكلية التربية جامعة إب .

وحصل الباحث على الدرجة عن رسالته الموسومة بـ " درجة ممارسة مديري مدارس الثانوية بمدينة إب لاستراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي " .

وأشادت لجنة الحكم والمناقشة بالجهود التي بذلها الباحث خاصة وهو يعاني من إصابته بمرض السرطان.

تكونت اللجنة من الأستاذ الدكتور أحمد الانسي رئيسا ومناقشا خارجياً من جامعة صنعاء ، الدكتور عبدالكريم الفقيه عضوا ومناقشا داخليا من جامعة إب ، الدكتور نبيل العفيري عضوا ومشرفا على الرسالة من جامعة إب

سبأ
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