[08/أغسطس/2017]
إب - سبأ:
نال الباحث حفظ الله نعمان عبدالله الحيمدي على درجة الماجستير بامتياز من قسم الإدارة التربوية بكلية التربية جامعة إب .
وحصل الباحث على الدرجة عن رسالته الموسومة بـ " درجة ممارسة مديري مدارس الثانوية بمدينة إب لاستراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي " .
وأشادت لجنة الحكم والمناقشة بالجهود التي بذلها الباحث خاصة وهو يعاني من إصابته بمرض السرطان.
تكونت اللجنة من الأستاذ الدكتور أحمد الانسي رئيسا ومناقشا خارجياً من جامعة صنعاء ، الدكتور عبدالكريم الفقيه عضوا ومناقشا داخليا من جامعة إب ، الدكتور نبيل العفيري عضوا ومشرفا على الرسالة من جامعة إب
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