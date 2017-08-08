[08/أغسطس/2017]
عمران ـ سبأ:
ناقش اجتماع بمحافظة عمران برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان آلية العمل الإداري بديوان عام المحافظة .
واستعرض الاجتماع المهام المناطة بالإدارة العامة للسكرتارية ومكتب المحافظ وعمليات المحافظة وسبل التنسيق فيما بينها بما يسهم في تطوير العمل الإداري بالمحافظة .
وأكد المحافظ جعمان أهمية رفع التقارير اليومية لأنشطة المكاتب التنفيذية والوحدات الإدارية بالمديريات وجدولة أنشطتها اليومية .
وحث على تجاوز الصعوبات والمعوقات التي تواجه العمل الإداري بديوان عام المحافظة نتيجة الظروف الصعبة التي خلفها العدوان السعودي الأمريكي والحصار الجائر وانقطاع الرواتب وانعدام النفقات التشغيلية .
وشدد على بذل الجهود في أداء العمل وتطويره بما يسهم في استمرار تقديم الخدمات للمواطنين .
سبأ