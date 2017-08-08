محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين فعاليات المسرح التشاركي لمشروع العنف القائم على النوع الاجتماعي بحجة حجة - سبأ:

دشن فرع اتحاد نساء اليمن بمحافظة حجة اليوم فعاليات المسرح التشاركي لمشروع العنف القائم على النوع الاجتماعي في مديريتي حجة ومبين بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان .



وفي التدشين الذي حضره وكيل المحافظة للشئون المالية والإدارية الدكتور عبدالملك جحاف ، أوضحت رئيس فرع الاتحاد ابتسام هاشم شرف أن مشروع العنف القائم على النوع الاجتماعي يتضمن تنفيذ عروض مسرحية على مدى خمسة أيام في مديريات حجة - مبين - كحلان عفار - شرس - نجره - الشغادره.



وأشارت إلى أن الفعاليات تهدف إلى استخدام المسرح التفاعلي في التوعية بقضايا العنف ضد المرأة ، مفهوم العنف القائم على النوع الاجتماعي ، المواثيق الدولية لمناهضة العنف .



كما تهدف إلى التوعية بعوامل خطورة العنف القائم على النوع الاجتماعي ، أشكال ومظاهر ومستويات العنف الموجه ضد المرأة، آثار العنف وتكاليفه على الدولة والمجتمع، وكيفية مواجهة العنف وآلية التصدي لها.



ونوهت ابتسام هاشم إلى أن العنف يمثل أحد التحديات لما يترتب عليه من آثار سلبية على بنية المجتمع وأفراده سيما النساء باعتبارهن أول ضحاياه ، داعية إلى تضافر الجهود المجتمعية للحد من أي مظاهر للعنف ضد المرأة والذي يمثل الزواج المبكر أحد أشكاله .





وثمّنت رئيس فرع الاتحاد اسهامات صندوق الامم المتحدة للسكان ودعمه للعديد من الأنشطة التي يتبناها الفرع .

سبأ [08/أغسطس/2017]سبأ