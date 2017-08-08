ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 08 - أغسطس - 2017 الساعة 05:41:49م
الرئيس الصماد يستقبل رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي لدى اليمن
استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة رئيسة بعثة الإتحاد الأوربي لدى اليمن ماريا أنتونيا كالفو، ونائب رئيس البعثة كازا رامون.
بحرية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مراكب الصيادين في بحر غزة
استهدفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مراكب الصيادين قبالة بحر مدينتي دير البلح وخان يونس وسط وجنوب قطاع غزة، بنيران الرشاشات الثقيلة وخراطيم المياه.
انخفاض واردات الخام الصينية لأدنى مستوى خلال 7 أشهر في يوليو الماضي
انخفض متوسط واردات النفط الصينية اليومية في يوليو الماضي إلى أدنى مستوى منذ يناير مع سحب المصافي من المخزونات بعد شراء كميات كبيرة في وقت سابق من هذا العام وفي الوقت الذي خفضت فيه المصافي إنتاجها.
منتخب الفروسية يصل سلطنة عمان للمشاركة بتصفيات بطولة العالم لالتقاط الاوتاد
وصل المنتخب الوطني للفروسية مساء أمس الأحد إلى سلطنة عمان للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم لالتقاط الاوتاد 2018 م التي ينظمها الاتحاد الدولي لالتقاط الاوتاد وتنطلق بعد غد الأربعاء بمدينة صلالة.
آخر الأخبار:
أبناء مذيخرة في إب يؤكدون النفير ودعم الجبهات القتالية
باحث مصاب بالسرطان ينال الماجستير بامتياز من جامعة إب
مصرع 8 أشخاص وفقدان 17 آخرين جراء انهيار ارضي جنوب غرب الصين
مناقشة آلية العمل الإداري بديوان محافظة عمران
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
تدشين فعاليات المسرح التشاركي لمشروع العنف القائم على النوع الاجتماعي بحجة
[08/أغسطس/2017]
حجة - سبأ:
دشن فرع اتحاد نساء اليمن بمحافظة حجة اليوم فعاليات المسرح التشاركي لمشروع العنف القائم على النوع الاجتماعي في مديريتي حجة ومبين بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان .

وفي التدشين الذي حضره وكيل المحافظة للشئون المالية والإدارية الدكتور عبدالملك جحاف ، أوضحت رئيس فرع الاتحاد ابتسام هاشم شرف أن مشروع العنف القائم على النوع الاجتماعي يتضمن تنفيذ عروض مسرحية على مدى خمسة أيام في مديريات حجة - مبين - كحلان عفار - شرس - نجره - الشغادره.

وأشارت إلى أن الفعاليات تهدف إلى استخدام المسرح التفاعلي في التوعية بقضايا العنف ضد المرأة ، مفهوم العنف القائم على النوع الاجتماعي ، المواثيق الدولية لمناهضة العنف .

كما تهدف إلى التوعية بعوامل خطورة العنف القائم على النوع الاجتماعي ، أشكال ومظاهر ومستويات العنف الموجه ضد المرأة، آثار العنف وتكاليفه على الدولة والمجتمع، وكيفية مواجهة العنف وآلية التصدي لها.

ونوهت ابتسام هاشم إلى أن العنف يمثل أحد التحديات لما يترتب عليه من آثار سلبية على بنية المجتمع وأفراده سيما النساء باعتبارهن أول ضحاياه ، داعية إلى تضافر الجهود المجتمعية للحد من أي مظاهر للعنف ضد المرأة والذي يمثل الزواج المبكر أحد أشكاله .


وثمّنت رئيس فرع الاتحاد اسهامات صندوق الامم المتحدة للسكان ودعمه للعديد من الأنشطة التي يتبناها الفرع .

سبأ
  المزيد من (محلي)
أبناء مذيخرة في إب يؤكدون النفير ودعم الجبهات القتالية
باحث مصاب بالسرطان ينال الماجستير بامتياز من جامعة إب
مناقشة آلية العمل الإداري بديوان محافظة عمران
نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي قيادة إتحاد نقابات عمال اليمن
مكافحة الفساد تقر رفع تقرير إنجازها إلى مجلس النواب
القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى يلتقي القائم بأعمال السفارة السورية بصنعاء
اجتماع برئاسة وزير الاتصالات يناقش أوضاع شركة (واي)
اختتام دورة تدريبية لمعلمي مديريتي الصفراء ومجز بصعدة
الرئيس الصماد يستقبل رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي لدى اليمن
لجنة الخدمات بمجلس النواب تعقد اجتماعا مع قيادة أمانة العاصمة
العدوان السعودي على اليمن
غارتان لطيران العدوان على مديرية باجل بالحديدة
[08/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية الظاهر بصعدة
[08/أغسطس/2017]
العدوان يواصل غاراته الجوية وقصفه الصاروخي والمدفعي على محافظات الجمهورية
[08/أغسطس/2017]
منظمات حقوقية تناشد مجلس الأمن إيقاف مجازر العدوان بحق أطفال اليمن
[07/أغسطس/2017]
قبائل مديرية مزهر بريمة تؤكد إستمرار النفير العام في مواجهة العدوان
[07/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by