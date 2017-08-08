انخفاض واردات الخام الصينية لأدنى مستوى خلال 7 أشهر في يوليو الماضي [08/أغسطس/2017] سنغافورة - سبأ:

انخفض متوسط واردات النفط الصينية اليومية في يوليو الماضي إلى أدنى مستوى منذ يناير مع سحب المصافي من المخزونات بعد شراء كميات كبيرة في وقت سابق من هذا العام وفي الوقت الذي خفضت فيه المصافي إنتاجها.



ونقلت وسائل الإعلام عن الإدارة العامة للجمارك اليوم الثلاثاء، القول: إن الصين اشترت 34.74 مليون طن من النفط الخام في يوليو، أو ما يعادل نحو 8.18 مليون برميل يوميا، وإن كان هذا يظل أعلى بنحو 12 في المائة من مستويات يوليو 2016.



ووفقا لحسابات وكالة أنباء (رويترز) تقل واردات يوليو 7 في المائة عن مستوى يونيو البالغ 8.79 مليون برميل يوميا والذي جعل الصين أكبر مشتر للنفط الخام في العالم متفوقة بذلك على الولايات المتحدة.



وأظهرت بيانات الجمارك أن الواردات زادت في أول 7 شهور من العام 13.6 في المائة على أساس سنوي إلى 247 مليون طن أو 8.51 مليون برميل يوميا.



وجاء تراجع الواردات في ظل زيادة مخزونات الخام التجارية في نهاية يونيو إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر عام 2016 وهو ثالث شهر على التوالي للزيادة.



ويتوقع تجار ومحللون على نطاق واسع انتعاش واردات الخام الصينية مجددا في الربع الأخير من العام مع بدء عمل مصاف جديدة.



وأظهرت بيانات الجمارك أن صادرات الوقود المكرر زادت 8.4 في المائة في الشهور السبعة الأولى من العام على أساس سنوي إلى 28.21 مليون طن بينما لم تسجل صادرات يوليو تغيرا يذكر على أساس سنوي عند 4.55 مليون طن مقارنة مع 4.2 مليون طن في يونيو.



وزادت واردات الغاز الطبيعي 3 في المائة وفقا لحسابات (رويترز) على أساس شهري إلى 5.75 مليون طن.



وزادت الواردات في الشهور السبعة الأولى من العام 20.7 في المائة على أساس سنوي إلى 36.82 مليون طن.

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