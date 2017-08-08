ليستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم يضم الويلزي توماس مهاجم كوفنتري [08/أغسطس/2017] ليستر سيتي- سبأ:

أعلن نادي ليستر سيتي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن تعاقده مع جورج توماس مهاجم كوفنتري سيتي اليوم الثلاثاء.



وشارك توماس البالغ عمره 20 عاما مع منتخب ويلز على مستوى الشباب وسجل 9 أهداف في 36 مباراة مع كوفنتري في الموسم الماضي.



وتدرج توماس، المولود في ليستر، ضمن صفوف الناشئين في كوفنتري وخاض مباراته الأولى مع الفريق الأول عندما كان عمره 16 عاما في يناير 2014م.



واتفق كوفنتري مع ليستر على مقابل مادي غير معلن لانتقال توماس بعدما رفض اللاعب الشاب تجديد تعاقده.



وقال مدرب كوفنتري مارك روبنز لموقع النادي الإلكتروني "نحن محبطون بسبب قرار جورج.. إنه شخص رائع وكل المنتمين لكوفنتري سيتي يتمنون له كل التوفيق".

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