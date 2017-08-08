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آخر تحديث: الثلاثاء، 08 - أغسطس - 2017 الساعة 05:41:49م
الرئيس الصماد يستقبل رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي لدى اليمن
استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة رئيسة بعثة الإتحاد الأوربي لدى اليمن ماريا أنتونيا كالفو، ونائب رئيس البعثة كازا رامون.
بحرية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مراكب الصيادين في بحر غزة
استهدفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مراكب الصيادين قبالة بحر مدينتي دير البلح وخان يونس وسط وجنوب قطاع غزة، بنيران الرشاشات الثقيلة وخراطيم المياه.
انخفاض واردات الخام الصينية لأدنى مستوى خلال 7 أشهر في يوليو الماضي
انخفض متوسط واردات النفط الصينية اليومية في يوليو الماضي إلى أدنى مستوى منذ يناير مع سحب المصافي من المخزونات بعد شراء كميات كبيرة في وقت سابق من هذا العام وفي الوقت الذي خفضت فيه المصافي إنتاجها.
منتخب الفروسية يصل سلطنة عمان للمشاركة بتصفيات بطولة العالم لالتقاط الاوتاد
وصل المنتخب الوطني للفروسية مساء أمس الأحد إلى سلطنة عمان للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم لالتقاط الاوتاد 2018 م التي ينظمها الاتحاد الدولي لالتقاط الاوتاد وتنطلق بعد غد الأربعاء بمدينة صلالة.
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  رياضة
ليستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم يضم الويلزي توماس مهاجم كوفنتري
[08/أغسطس/2017] ليستر سيتي- سبأ:
أعلن نادي ليستر سيتي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن تعاقده مع جورج توماس مهاجم كوفنتري سيتي اليوم الثلاثاء.

وشارك توماس البالغ عمره 20 عاما مع منتخب ويلز على مستوى الشباب وسجل 9 أهداف في 36 مباراة مع كوفنتري في الموسم الماضي.

وتدرج توماس، المولود في ليستر، ضمن صفوف الناشئين في كوفنتري وخاض مباراته الأولى مع الفريق الأول عندما كان عمره 16 عاما في يناير 2014م.

واتفق كوفنتري مع ليستر على مقابل مادي غير معلن لانتقال توماس بعدما رفض اللاعب الشاب تجديد تعاقده.

وقال مدرب كوفنتري مارك روبنز لموقع النادي الإلكتروني "نحن محبطون بسبب قرار جورج.. إنه شخص رائع وكل المنتمين لكوفنتري سيتي يتمنون له كل التوفيق".
سبأ
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