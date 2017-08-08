اجتماع برئاسة وزير الاتصالات يناقش أوضاع شركة (واي) [08/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

ناقش اجتماع اليوم بصنعاء برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات جليدان محمود جليدان، ضم قيادة شركة (واي)، السبل الكفيلة بتطوير أداء الشركة والصعوبات التي تواجهها في ظل استمرار العدوان والحصار.



وفي الاجتماع الذي حضره ممثلين عن النقابة العامة للبريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونقابة موظفي شركة (واي)، أشار وزير الاتصالات إلى أهمية معالجة الصعوبات التي تواجه الشركة واتخاذ إجراءات فاعلة لحل قضايا موظفيها بتوفير السيولة النقدية وعمل آلية لصرف المرتبات المتوقفة.



وأكد أن وزارة الاتصالات كمنظم لقطاع الاتصالات ومن منطلق مسئوليتها تجاه شركات الاتصالات الخاصة والعامة تعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه أي شركة بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات في جميع محافظات الجمهورية.



فيما أشار مدير عام شركة (واي) عادل ياسر إلى أن شركات الاتصالات في اليمن تكبدت خسائر كبيرة منذ بدء العدوان تتراوح خسائر كل شركة بين 30- 40 مليار ريال.



وأكد حرص الشركة على تحسين خدماتها في سوق الاتصالات، وحل مشاكل العاملين في الشركة.

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