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آخر تحديث: الثلاثاء، 08 - أغسطس - 2017 الساعة 05:41:49م
الرئيس الصماد يستقبل رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي لدى اليمن
استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة رئيسة بعثة الإتحاد الأوربي لدى اليمن ماريا أنتونيا كالفو، ونائب رئيس البعثة كازا رامون.
بحرية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مراكب الصيادين في بحر غزة
استهدفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مراكب الصيادين قبالة بحر مدينتي دير البلح وخان يونس وسط وجنوب قطاع غزة، بنيران الرشاشات الثقيلة وخراطيم المياه.
انخفاض واردات الخام الصينية لأدنى مستوى خلال 7 أشهر في يوليو الماضي
انخفض متوسط واردات النفط الصينية اليومية في يوليو الماضي إلى أدنى مستوى منذ يناير مع سحب المصافي من المخزونات بعد شراء كميات كبيرة في وقت سابق من هذا العام وفي الوقت الذي خفضت فيه المصافي إنتاجها.
منتخب الفروسية يصل سلطنة عمان للمشاركة بتصفيات بطولة العالم لالتقاط الاوتاد
وصل المنتخب الوطني للفروسية مساء أمس الأحد إلى سلطنة عمان للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم لالتقاط الاوتاد 2018 م التي ينظمها الاتحاد الدولي لالتقاط الاوتاد وتنطلق بعد غد الأربعاء بمدينة صلالة.
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اجتماع برئاسة وزير الاتصالات يناقش أوضاع شركة (واي)
[08/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
ناقش اجتماع اليوم بصنعاء برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات جليدان محمود جليدان، ضم قيادة شركة (واي)، السبل الكفيلة بتطوير أداء الشركة والصعوبات التي تواجهها في ظل استمرار العدوان والحصار.

وفي الاجتماع الذي حضره ممثلين عن النقابة العامة للبريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونقابة موظفي شركة (واي)، أشار وزير الاتصالات إلى أهمية معالجة الصعوبات التي تواجه الشركة واتخاذ إجراءات فاعلة لحل قضايا موظفيها بتوفير السيولة النقدية وعمل آلية لصرف المرتبات المتوقفة.

وأكد أن وزارة الاتصالات كمنظم لقطاع الاتصالات ومن منطلق مسئوليتها تجاه شركات الاتصالات الخاصة والعامة تعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه أي شركة بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات في جميع محافظات الجمهورية.

فيما أشار مدير عام شركة (واي) عادل ياسر إلى أن شركات الاتصالات في اليمن تكبدت خسائر كبيرة منذ بدء العدوان تتراوح خسائر كل شركة بين 30- 40 مليار ريال.

وأكد حرص الشركة على تحسين خدماتها في سوق الاتصالات، وحل مشاكل العاملين في الشركة.
سبأ
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