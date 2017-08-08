اختتام دورة تدريبية لمعلمي مديريتي الصفراء ومجز بصعدة [08/أغسطس/2017] صعدة - سبأ:

اختتمت اليوم بمحافظة صعدة الدورة التدريبية الثانية للتعليم النشط نظمها مكتب التربية والتعليم بالمحافظة بتمويل الصندوق الاجتماعي للتنمية بمحافظتي عمران وصعدة.



هدفت الدورة على مدى عشرة أيام إلى إكساب 11 معلماً ومعلمة من مديريتي مجز والصفراء أساليب وطرق تدريس التعليم النشط الذي يكون فيه المتعلم شريك في العملية التعليمية بعيداً عن أسلوب التلقين.



وفي اختتام الدورة أشاد محافظ المحافظة محمد جابر عوض بدور المعلمين وصمودهم في أداء رسالتهم النبيلة في ظل استمرار العدوان الغاشم الذي عمل منذ بدايته على استهداف المنشئات التعليمية بالمحافظة والتي تجاوزت 250 مدرسة ومنشأه تعليمية.



وأكد أن صمود المعلمين وثباتهم خلال العامين والنصف من العدوان كان رسالة واضحة بأنهم مستمرون في أداء رسالتهم رغم العدوان الممنهج في القضاء على التعليم وإيقاف العملية التعليمية، وحث المتدربين على تطبيق ما تلقوه خلال الدورة في الواقع العملي ونقله إلى زملائهم الآخرين.



من جانبه أشار مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية حافظ الذرحاني إلى اهتمام الصندوق بقطاع التعليم وحرصه على إيجاد تنمية شاملة في مختلف المجالات ومنها بناء المدارس وبناء قدرات المعلمين وتطوير العملية التعليمية.



فيما أوضح مدرب الدورة خالد مسعود أن المشاركين تلقوا مهارات ومعارف وأساليب تعليمية جديدة ستكون عونا لهم في أداء رسالتهم في الميدان.



وفي الاختتام تم توزيع الشهادات على المشاركين.

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