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مستوطنون صهاينة يحرقون أراضي في عقربا جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة
[08/أغسطس/2017] نابلس- سبأ:
أحرق مستوطنون صهاينة، اليوم الثلاثاء، مئات الدونمات من اراضي عقربا جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن عضو لجنة مقاومة الاستيطان في عقربا، يوسف ديريه، القول: إن مستوطني مستوطنة (ايتمار) أشعلوا النيران في أراض مزروعة بأشجار الحمضيات تقدر مساحاتها بمئات الدونمات، وهي تابعة لعقربا.
وأضاف إن الأهالي ورجال الإطفاء يحالون السيطرة على الحرائق والحيلولة دون امتداد النيران.
سبأ