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آخر تحديث: الثلاثاء، 08 - أغسطس - 2017 الساعة 05:41:49م
الرئيس الصماد يستقبل رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي لدى اليمن
استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة رئيسة بعثة الإتحاد الأوربي لدى اليمن ماريا أنتونيا كالفو، ونائب رئيس البعثة كازا رامون.
بحرية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مراكب الصيادين في بحر غزة
استهدفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مراكب الصيادين قبالة بحر مدينتي دير البلح وخان يونس وسط وجنوب قطاع غزة، بنيران الرشاشات الثقيلة وخراطيم المياه.
انخفاض واردات الخام الصينية لأدنى مستوى خلال 7 أشهر في يوليو الماضي
انخفض متوسط واردات النفط الصينية اليومية في يوليو الماضي إلى أدنى مستوى منذ يناير مع سحب المصافي من المخزونات بعد شراء كميات كبيرة في وقت سابق من هذا العام وفي الوقت الذي خفضت فيه المصافي إنتاجها.
منتخب الفروسية يصل سلطنة عمان للمشاركة بتصفيات بطولة العالم لالتقاط الاوتاد
وصل المنتخب الوطني للفروسية مساء أمس الأحد إلى سلطنة عمان للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم لالتقاط الاوتاد 2018 م التي ينظمها الاتحاد الدولي لالتقاط الاوتاد وتنطلق بعد غد الأربعاء بمدينة صلالة.
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  عربي ودولي
مستوطنون صهاينة يحرقون أراضي في عقربا جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة
[08/أغسطس/2017] نابلس- سبأ:
أحرق مستوطنون صهاينة، اليوم الثلاثاء، مئات الدونمات من اراضي عقربا جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن عضو لجنة مقاومة الاستيطان في عقربا، يوسف ديريه، القول: إن مستوطني مستوطنة (ايتمار) أشعلوا النيران في أراض مزروعة بأشجار الحمضيات تقدر مساحاتها بمئات الدونمات، وهي تابعة لعقربا.

وأضاف إن الأهالي ورجال الإطفاء يحالون السيطرة على الحرائق والحيلولة دون امتداد النيران.
سبأ
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