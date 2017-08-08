مجلس النواب يعيد مشروع قانون إنشاء صندوق مكافحة السرطان إلى لجنة الصحة العامة وممثلي الوزارات المعنية لمزيد من الدراسة [08/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

واصل مجلس النواب اليوم عقد جلسات أعماله للفترة الأولى من الدورة الثانية من دور الإنعقاد السنوي الثاني عشر برئاسة رئيس مجلس النواب الأخ/ يحيى علي الراعي.



وفي هذه الجلسة استمر المجلس في الوقوف أمام عدد من مواد وأحكام مشروع قانون إنشاء صندوق مكافحة السرطان ، في ضوء تقرير لجنة الصحة العامة والسكان.



وأبدى أعضاء المجلس جملة من الملاحظات حول مواد وأحكام مشروع القانون ، مؤكداً على الجانب الإنساني في هذا المشروع وأهمية سرعة إنجازه لما يحقق أهدافه المرجوه وكذا تحقيق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان.



وفي هذا الإطار شدد أعضاء المجلس على أهمية هذا القانون وكذا أهمية محاربة التهريب بأشكاله المختلفة ، ودعو إلى ضرورة مكافحة الفساد إينما وجد.



وفي ضوء ذلك أقر مجلس النواب إعادة مشروع القانون إلى لجنة الصحة العامة والسكان للجلوس مع ممثلين عن وزارة الصحة العامة والسكان ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية والمختصين في الجهات ذات العلاقة للقيام بمزيد من الدراسة والمناقشة بناءً على ملاحظات أعضاء المجلس والإستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في التعامل مع هذا المشروع وأهدافه الإنسانية ، وتقديم تقرير بنتائج ما يتم التوصل إليه إلى المجلس في جلسة قادمة.



من جهة أخرى حث المجلس لجانه الدائمة التي إحيلت إليها تقارير من المجلس وكذا التي لديها مواضيع أخرى بسرعة مناقشة وإنجاز ما لديها وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس في أقرب وقت ممكن .



وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه ، وسيواصل أعماله صباح يوم غدً الأربعاء بمشيئة الله تعالى.



حضر الجلسة مستشار وزير الصحة العامة والسكان الدكتور/ غازي أحمد إسماعيل ومدير عام البرنامج الوطني لعلاج الأورام الدكتور/ عفيف النابهي ومدير عام المركز الوطني لمكافحة مرض السرطان الدكتور/ علي الأشول والمدير العام المساعد للمركز الوطني لعلاج الأورام الدكتور/ أحمد شملان.

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