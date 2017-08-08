ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 08 - أغسطس - 2017 الساعة 03:38:34م
الرئيس الصماد يهنئ رئيس سنغافورة بالعيد الوطني
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية تهنئة إلى رئيس سنغافورة توني تان كنغ يام بمناسبة احتفالات الشعب السنغافوري الصديق بالعيد الوطني.
بحرية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مراكب الصيادين في بحر غزة
استهدفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مراكب الصيادين قبالة بحر مدينتي دير البلح وخان يونس وسط وجنوب قطاع غزة، بنيران الرشاشات الثقيلة وخراطيم المياه.
أسعار النفط تستقر قرب أعلى مستوى لها منذ تسعة أسابيع
استقرت أسعار النفط قرب أعلى مستوى لها منذ تسعة أسابيع في التعاملات المبكرة اليوم مدعومة ببيانات توظيف قوية بالولايات المتحدة وتراجع في عدد منصات الحفر الأمريكية على الرغم من أن ارتفاع إنتاج /أوبك/ حد من المكاسب.
منتخب الفروسية يصل سلطنة عمان للمشاركة بتصفيات بطولة العالم لالتقاط الاوتاد
وصل المنتخب الوطني للفروسية مساء أمس الأحد إلى سلطنة عمان للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم لالتقاط الاوتاد 2018 م التي ينظمها الاتحاد الدولي لالتقاط الاوتاد وتنطلق بعد غد الأربعاء بمدينة صلالة.
آخر الأخبار:
كمين مُحكم للجيش واللجان يوقع عددا من القتلى في صفوف المرتزقة بمديرية خب والشعف بالجوف
تواصل أعمال النظافة ورفع المخلفات بمديرية شعوب بأمانة العاصمة
أمين محلي العاصمة يدشن حملة النظافة ورفع المخلفات بمديرية معين
مصرع وإصابة أعداد كبيرة من مرتزقة العدوان في عمليات بالجوف
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
تواصل أعمال النظافة ورفع المخلفات بمديرية شعوب بأمانة العاصمة
[08/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
     تتواصل بمديرية شعوب بأمانة العاصمة حالياً أعمال حملة النظافة ورفع المخلفات المكدسة وردم المستنقعات وشفط المجاري بأحياء وحارات المديرية.

     وأوضح وكيل أمانة العاصمة لقطاع الخدمات علي السقاف لوكالة الانباء اليمنية "سبأ" أن الحمله مستمرة في اطار الحملة العامة لمكافحة الأمراض والأوبئة ومنها الكوليرا التي تنفذها السلطة المحلية بكافة مديريات الامانة .. مشيرا إلى أنه تم في اليوم الثاني للحملة رفع أكثر من 300 طن من المخلفات والقمامة المتراكمة والتي زاد تأثيرها وخطورتها مع هطول الأمطار والسيول على صحة وسلامة المواطنين حيث أصبحت بيئة خصبه لتجمع الاوبئة والأمراض.

   ودعا الوكيل السقاف عقال الحارات والشخصيات الاجتماعية الى ضرورة التعاون مع أمانة العاصمة من أجل انجاح اهداف الحمله بالشكل المطلوب و بما يضمن منع انتشار الأمراض والأوبئة الخطير ووباء الكوليرا.. مشدداً على المواطنين وأصحاب البنايات الجديدة الى الكف والامتناع عن رمي مخلفاتهم في الشوارع والأرصفة العامه والجزر الوسطية.. مؤكدا على جميع المنظمات المعنية التعاون بمصداقية وجديه وفق اولويات امانة العاصمة في قضايا تمس احتياج المواطن منها الصرف الصحي ومياه الشرب النظيفة ورفع المخلفات و التركيز على ردم المستنقعات و ترميم الشوارع والمساعدة في حملة التوعية بالضرر الذي يلحق بالمجتمع وبالذات الأطفال دون سن الثانية عشرة ".

وأشاد وكيل قطاع الخدمات بجهود قيادة السلطة المحلية بالعاصمة صنعاء الذين أبدو حرصهم على استمرار الحملة ونجاحها في مختلف مديريات الأمانة.
سبأ
  المزيد من (محلي)
كمين مُحكم للجيش واللجان يوقع عددا من القتلى في صفوف المرتزقة بمديرية خب والشعف بالجوف
أمين محلي العاصمة يدشن حملة النظافة ورفع المخلفات بمديرية معين
مصرع وإصابة أعداد كبيرة من مرتزقة العدوان في عمليات بالجوف
الأرصاد يتوقع عدم استقرار الأجواء خلال الـ 24 ساعة القادمة
عمليات نوعية تكبد جيش العدو ومرتزقته خسائر فادحة
غارتان لطيران العدوان على مديرية باجل بالحديدة
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية الظاهر بصعدة
القوة الصاروخية تستهدف مواقع لمرتزقة العدوان بكرش في لحج
الرئيس الصماد يهنئ رئيس سنغافورة بالعيد الوطني
العدوان يواصل غاراته الجوية وقصفه الصاروخي والمدفعي على محافظات الجمهورية
العدوان السعودي على اليمن
غارتان لطيران العدوان على مديرية باجل بالحديدة
[08/أغسطس/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية الظاهر بصعدة
[08/أغسطس/2017]
العدوان يواصل غاراته الجوية وقصفه الصاروخي والمدفعي على محافظات الجمهورية
[08/أغسطس/2017]
منظمات حقوقية تناشد مجلس الأمن إيقاف مجازر العدوان بحق أطفال اليمن
[07/أغسطس/2017]
قبائل مديرية مزهر بريمة تؤكد إستمرار النفير العام في مواجهة العدوان
[07/أغسطس/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by