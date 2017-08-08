تواصل أعمال النظافة ورفع المخلفات بمديرية شعوب بأمانة العاصمة [08/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:

تتواصل بمديرية شعوب بأمانة العاصمة حالياً أعمال حملة النظافة ورفع المخلفات المكدسة وردم المستنقعات وشفط المجاري بأحياء وحارات المديرية.



وأوضح وكيل أمانة العاصمة لقطاع الخدمات علي السقاف لوكالة الانباء اليمنية "سبأ" أن الحمله مستمرة في اطار الحملة العامة لمكافحة الأمراض والأوبئة ومنها الكوليرا التي تنفذها السلطة المحلية بكافة مديريات الامانة .. مشيرا إلى أنه تم في اليوم الثاني للحملة رفع أكثر من 300 طن من المخلفات والقمامة المتراكمة والتي زاد تأثيرها وخطورتها مع هطول الأمطار والسيول على صحة وسلامة المواطنين حيث أصبحت بيئة خصبه لتجمع الاوبئة والأمراض.



ودعا الوكيل السقاف عقال الحارات والشخصيات الاجتماعية الى ضرورة التعاون مع أمانة العاصمة من أجل انجاح اهداف الحمله بالشكل المطلوب و بما يضمن منع انتشار الأمراض والأوبئة الخطير ووباء الكوليرا.. مشدداً على المواطنين وأصحاب البنايات الجديدة الى الكف والامتناع عن رمي مخلفاتهم في الشوارع والأرصفة العامه والجزر الوسطية.. مؤكدا على جميع المنظمات المعنية التعاون بمصداقية وجديه وفق اولويات امانة العاصمة في قضايا تمس احتياج المواطن منها الصرف الصحي ومياه الشرب النظيفة ورفع المخلفات و التركيز على ردم المستنقعات و ترميم الشوارع والمساعدة في حملة التوعية بالضرر الذي يلحق بالمجتمع وبالذات الأطفال دون سن الثانية عشرة ".



وأشاد وكيل قطاع الخدمات بجهود قيادة السلطة المحلية بالعاصمة صنعاء الذين أبدو حرصهم على استمرار الحملة ونجاحها في مختلف مديريات الأمانة.

سبأ