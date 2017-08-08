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أمين محلي العاصمة يدشن حملة النظافة ورفع المخلفات بمديرية معين
[08/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:
 دشن أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين محمد جمعان اليوم حملة النظافة ورفع المخلفات وأزالة العشوائيات بمنطقتي مذبح والسنينه بمديرية معين بأمانة العاصمة.

وتشمل الحملة، التي تستمر عدة أيام في إطار جهود مكافحة الأوبئة والاسهالات المائية بمديريات أمانة العاصمة العشر، بمشاركه 300 عامل نظافة و9 قلابات كبيره و4 صغيره وغرافتين ، رفع المخلفات المتكدسة وردم المستنقعات وشفط المجاري بإحياء وحارات منطقتي مذبح والسنينه وكذا إخراج القمامة والأتربة المتكدسة في نفق جسر مذبح بدعم من اللجنة الدولية لبعثة الصليب الاحمر باليمن في إطار مساندة جهود السلطة المحلية في مكافحة الكوليرا.

  وأكد أمين محلي العاصمة استمرار أعمال النظافة وإزالة العشوائيات والمخالفات والتشوهات في مختلف شوارع وإحياء مديريات أمانة العاصمة العشر أولا بأول بما يضمن الحفاظ على الذوق العام والرونق الجمالي للعاصمة صنعاء.. مشيداً بصمود وجهود عمال النظافة المستمرة في الحفاظ على نظافة احياء وشوارع مديريات العاصمة و رفع المخلفات بشكل متواصل دون كلل أو ملل بما يساعد بشكل كبير في مكافحة انتشار الامراض والأوبئة ومنها الكوليرا.

كما ثمن أمين محلي العاصمة دور بعثة الصليب الاحمر باليمن والدعم الذي تقدمه في عدد من القطاعات الخدمية بالأمانة أبرزها المياه والنظافة والتعليم وغيرها من المجالات بما يسهم في مساندة جهود السلطة المحلية في توفير الخدمات الضرورية للمواطنين.

ودعا المنظمات الدولية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني إلى مضاعفة أنشطتها وبرامجها في مختلف المجالات الهامة الخدمية والتنموية والاغاثية خصوصاً مع استمرار الأوضاع  الاقتصادية التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار الجائر.

بدوره أكد مدير عام مشروع النظافة بأمانة العاصمة المهندس جمال جحيش على أهمية مضاعفة الجهود وتوحيدها في الحفاظ على النظافة ورفع المخلفات أولا بأول وكذا إزالة العشوائيات والمخالفات من على الارصفة ومنع الباعة المتجولين بما يسهم في التخفيف من حركة السير ... مشيراً إلى ضرورة دعم المنظمات ومساهمتها الحقيقية في مثل هذه الحملات الهامة باعتبار الحفاظ على النظافة ورفع المخلفات من الاعمال الرئيسة في مكافحة الكوليرا وانتشار الامراض والأوبئة بمديريات أمانة العاصمة.

حضر التدشين مدير مديرية معين احمد الدوحمي وامين عام المجلس المحلي بالمديرية يحيى الشاحذي وعدد من المعنيين.
سبأ
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