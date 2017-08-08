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مصرع وإصابة أعداد كبيرة من مرتزقة العدوان في عمليات بالجوف
[08/أغسطس/2017] الجوف - سبأ:
قتل وأصيب عدد كبير من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بإقتحام وحدات من الجيش واللجان الشعبية مواقعهم بمديريتي المتون والمصلوب بالجوف.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات الجيش واللجان هاجمت مواقع مرتزقة العدوان في تبة الوروري والطويلة شمال حام بالمتون وكبدتهم عددا من القتلى والجرحى.
وأكد المصدر مصرع وإصابة عددا من المرتزقة في هجوم إستهدف مواقعهم بعروق العبيد بمديرية المتون.
وذكر المصدر أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية نفذت عملية إقتحام نوعية على مواقع المرتزقة في منطقة الغرفة وبيوت السنتيل وأوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم.
سبأ