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آخر تحديث: الثلاثاء، 08 - أغسطس - 2017 الساعة 01:10:08م
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الأرصاد يتوقع عدم استقرار الأجواء خلال الـ 24 ساعة القادمة
[08/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :

توقع المركز الوطني للأرصاد عدم استقرار الأجواء على سلسلة المرتفعات الجبلية وأجزاء من الهضاب الداخلية والمحافظات الصحراوية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وبين المركز في نشرته الجوية تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منها هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية مع امتدادها إلى أجزاء من محافظات شبوة، مأرب، الجوف، حضرموت كما تشمل الأمطار أجزاء من السواحل الغربية للبلاد .

ودعا المركز المواطنين وسائقي المركبات في المحافظات الجبلية والهضاب والصحاري الداخلية إلى اخذ الاحتياطات اللازمة من الأمطار المصحوبة برياح وعواصف رعدية وعدم التواجد في ممرات السيول وكذلك من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان ومن الانهيارات الصخرية في الطرقات والمنحدرات الجبلية.

سبأ
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