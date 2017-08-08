عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كازاخستان: "أستانا-6" حول سوريا أواخر الشهر الجاري موسكو-سبأ:



أكد وزير الخارجية الكازاخستاني خيرت عبد الرحمنوف اليوم الثلاثاء، أن التحضيرات للجولة السادسة من مفاوضات أستانا بشأن الأزمة السورية لا تزال مستمرة.



وأعلن عبد الرحمنوف في تصريحات صحفية وفق ما أورده موقع قناة "روسيا اليوم" الالكتروني أن أجندة المفاوضات ستحدد في إطار اجتماع بين الدول الضامنة لـ"عملية أستانا" (روسيا وتركيا وإيران) يعقد حاليا في العاصمة الإيرانية طهران على مستوى الخبراء.



ونفى وزير الخارجية الكازاخستاني وقوع أي تغير فيما يتعلق بموعد الجولة الجديدة من المفاوضات، مضيفا أنه من المتوقع أن تعقد في أواخر أغسطس الجاري.



يشار إلى أن الجولة الخامسة من مفاوضات أستانا التي عقدت في 4-5 يوليو المنصرم، توجت بالتوصل إلى اتفاق مبدئي تضمن إنشاء 4 مناطق لتخفيف التوتر في سوريا، وجرت هذه المباحثات بمشاركة وفدي الحكومة والمعارضة السورية ووفود الدول الضامنة والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، فضلا عن ممثلي الأردن والولايات المتحدة بصفتهما دولتين مراقبتين في المفاوضات.

سبأ [08/أغسطس/2017]سبأ