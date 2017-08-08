عمليات نوعية تكبد جيش العدو ومرتزقته خسائر فادحة [08/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ :



نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عمليات نوعية على مواقع و تحصينات العدو السعودي ومرتزقته ، كبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال الساعات الماضية .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أطلقت صاروخ زلزال2 على تجمعات المرتزقة في تبة السلطان في الهاملي شمال المخا بمحافظة تعز كما استهدفت مدفعية الجيش بعدد من القذائف مواقع المرتزقة في المفاليس بحيفان .



وذكر المصدر مصرع المرتزق حمدي شكري الصبيحي قائد اللواء الثاني عمالقة و احد مرافقيه وإصابة أربعة آخرين عبر صاروخ حراري موجه ، فيما أصيب المرتزقان عاطف محمد دبوان العوني ،محمد عبد الواحد علي سرحان اثر انفجار عبوه ناسفه زرعها أبطال الجيش واللجان في الجبهة الغربية للمدينة .



واستهدفت مدفعية الجيش واللجان بعدد من القذائف تجمعات المرتزقة في حمير والكدحه وضربت تجمعات اخرى في مديريتي مقبنة والمخا ، كما تم استهداف دبابة لهم بصاروخ موجه اصابها بشكل مباشر في بيرباشا وكذا إفشال محاولة زحف للمرتزقة على جبل الهان بمنطقة الضباب وإعطاب دبابة تابعة لهم .



وحسب المصدر تم إطلاق صاروخ زلزال1 على تجمعات المرتزقة بينهم سودانيين شمال صحراء ميدي و استهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة شمال الصحراء، .فيما لقي المرتزقة سامي عبده أحمد المنصوب ، عائد القدسي، محمود علي الجنيد مصرعهم بنيران الجيش و اللجان الشعبية في المنطقة نفسها .



وفي محافظة الجوف تم تدمير آلية عسكرية تابعة للمرتزقة من قبل وحدة الهندسة في تبة الضبع بصبرين ،وتم استهداف تجمعات لهم أسفل العقبة في مديرية خب والشعف بعدد من القذائف ،



وأضاف المصدر أنه تم تدمير رشاش عيار 14,5 في تبة المطار في مأرب بقذائف بي عشره



وإحراق آلية للمرتزقة في راس وادي سباء في قيفه محافظة البيضاء ،فيما دمرت وحدة الهندسة آلية عسكرية للمرتزقة بعبوة ناسفة في منطقة الساق بمديرية عسيلان في شبوة ،و لقي المرتزقان وليد مثنى علي مساعد الكتمي ، محمد علي المشرقي مصرعهما بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة مريس في الضالع .



وذكر المصدر أن القوة الصاروخية للجيش و اللجان الشعبية أطلقت صاروخ زلزال1 على نقطة المعزاب في جيزان أصاب هدفه بدقة ،فيما استهدفت مدفعية الجيش بعدد من القذائف تجمعات للجنود السعوديين في موقع الشرحاي بقطاع الداير وموقعا مستحدثا للقوات السعودية خلف موقع السودة وضربت تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في الطوال وموقع القنبور .



وفي جيزان نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عمليتين هجوميتين على التبة البيضاء في سلاطح



و تبة الخشبا أدتا الى مصرع وإصابة عدد من مرتزقة الجيش السعودي ، وتم تدمير طقم عسكري محمل بالمرتزقة قبالة منفذ الخضراء فيما ضربت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في رقابة الحمر .

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