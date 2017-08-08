عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الكينيون يدلون بأصواتهم في انتخابات عامة وسط مخاوف من حصول أعمال عنف نيروبي-سبأ:



يتوجه ملايين الناخبين في كينيا إلى صناديق الاقتراع اليوم الثلاثاء لاختيار رئيسا للبلاد من بين اثنين من المرشحين وهم من أشهر العائلات السياسية كما يصوت الكينيون أيضا لانتخاب أعضاء البرلمان وممثلين محليين وسط مخاوف من حصول أعمال عنف.



ويتنافس للمرة الثانية الرئيس أوهورو كينياتا (55 عاما) نجل أول رئيس لكينيا أمام منافسه اللدود رايلا أودينجا (72 عاما) وهو سجين سياسي سابق ونجل أول نائب رئيس للدولة الواقعة في شرق أفريقيا.



وتشير استطلاعات الرأي إلى تقارب النسب بين الخصمين. ويحتاج الفائز إلى الحصول على أكثر من 50 في المئة من الأصوات.



وليس من المتوقع ظهور النتائج قبل يوم الأربعاء لكن تقارب التنافس قد يعني أن الإعلان عن اسم الفائز قد يستغرق ثلاثة أيام.

سبأ [08/أغسطس/2017]سبأ