Ciblage de ressemblements de l'armee saoudienne et destruction d'un kit transportant de mercenaires [08/أغسطس/2017]

NAJRAN, 08 Najran (SABA)-L'armée et les forces populaires ont ciblé de rassemblements de soldats saoudiens et un certain nombre de mercenaires ont été tués, lors de la destruction d'un vehicule militaire devant le port d'Al-Khadhra'a à Najran.



Une source militaire à Najran a indiqué à SABA, que l'artillerie de l'armée et des forces populaires ont ciblé de rassemblements de soldats saoudiens dans la zone de Raqabat Al-Houmr.

La source a indiqué le meurtre et la blessure d'un certain nombre des mercenaires de l'agression, lors de ciblage d'un kit militaire y appartenant devant le port d'Al-Khadhra'a.



AM



SABA