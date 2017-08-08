[08/أغسطس/2017]
سول-سبأ:
اتفق الرئيسان الكوري الجنوبي مون جيه-إن والأمريكي دونالد ترامب على التعاون وممارسة أقصى حد من الضغوط والعقوبات على كوريا الشمالية وذلك خلال اتصال هاتفي جرى الاثنين.
وقال بارك سو-هيون المتحدث باسم البيت الأزرق في كوريا الجنوبية إن الرئيسين قالا خلال الاتصال الهاتفي الذي استمر ساعة إنهما سيواصلان التعاون لكبح جماح كوريا الشمالية وخاصة قبل تدريبات مشتركة معتادة من المقرر إجراؤها أواخر أغسطس.
ونُقل أيضا عن مون قوله إن هناك حاجة لإظهار أن الباب إلى الحوار مازال مفتوحا أمام كوريا الشمالية إذا تخلت بيونغ يانغ عن برنامجها النووي.
وكان ترامب قد قال في تغريدة على تويتر في وقت سابق "انتهيت للتو من اتصال مع الرئيس الكوري الجنوبي مون. أشعر بسعادة بالغة وبإعجاب لتصويت (مجلس الأمن) التابع للأمم المتحدة بأغلبية 15 صوتا مقابل لاشيء لفرض عقوبات على كوريا الشمالية.
سبأ