عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تحطم مروحية عسكرية إسرائيلية ومصرع قائدها وإصابة مساعده القدس المحتلة-سبأ:



قتل طيار إسرائيلي ، وأصيب آخر بجروح ، جراء تحطم مروحية عسكرية إسرائيلية من طراز "أباتشي"، في قاعد "ريمون" العسكرية في النقب.



وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن "القتيل طيار في سلاح الجو وضابط احتياط في الجيش، وكان معه ضابط آخر وصفت حالته بالحرجة، حيث يخضع للعلاج في مستشفى سوروكا في بئر السبع. وقد كانا في دورة تدريبية للملاحة الجوية".



وذكرت تلك الوسائل أن الطائرة كانت في طريق عودتها من طلعة جوية تدريبية قبل أن يبلغ قائدها بوجود خلل فني وبالتالي تحطمها وهي على ارتفاع برج المراقبة بالقاعدة.

سبأ [08/أغسطس/2017]سبأ