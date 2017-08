Destruction d'un véhicule militaire et bombardement de rassemblements de l'ennemi saoudien et ses mercenaires [08/أغسطس/2017]

NAJRAN, 08 Aout (SABA)-Des unités de l'armée et des forces populaires ont détruit un véhicule militaire et bombardé de sites et de rassemblements de l'ennemi saoudien et ses mercenaires à Najran et à Jizan.



Une source militaire à Jizan a indiquée à SABA, que l'armée et les forces populaires ont détruit un kit militaire devant le port d'Al-Khadhra'a, faisant de morts et blessés parmi leurs rangs, en plus de ciblage de rassemblements de soldats saoudiens dans la zone de Raqabat Al-Houmr.



