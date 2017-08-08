عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 11 مواطنا فلسطينيا بمحافظتي جنين ونابلس جنين-سبأ:



اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، مدينة جنين ومخيمها وبلدتي كفر راعي وميثلون وشنت حملة اعتقالات طالت 9 مواطنين فلسطينيين كما اعتقلت مواطنين أثنين وأجرت تحقيقا ميدانيا مع ستة شبان في نابلس .



وذكرت مصادر محلية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة ومخيمها وداهمت عدة أحياء ومنازل واعتقلت 9 شبان من عائلتي الفايد وسلامة، عرف منهم أشقاء الشهيد أوس محمد سلامة، وهم: نور، وامير، واحمد سلامة، بالاضافة الى حمودة فريحات،وقيس الغول، وقصي العرسان، وعلاء الفايد.



كما اقتحمت قوات الاحتلال ايضا بلدتي كفر راعي وميثلون في جنين واعتقلت شابين بعد مداهمة منزلي ذويهما.



الى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنين فلسطينيين اثنين، وأجرت تحقيقا ميدانيا مع ستة شبان في نابلس، واستولت على شاحنة مواطن في حوارة.



وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة مناطق بمدينة نابلس، واعتقلت المواطن ثائر الأغبر من منطقة رأس العين، فيما احتجزت رجل الإصلاح عبدالرحيم الحنبلي لعدة ساعات قبل أن تفرج عنه.



وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حوارة جنوبا، واعتقلت المواطن محمود علي سعادة (45 عاما)، واستولت على شاحنة تعود ملكيتها له، بعد أن داهمت منزله وفتشته.



وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قبلان جنوبا، واحتجزت ستة شبان وأجرت معهم تحقيقا ميدانيا في صالة الأمير في البلدة، قبل أن تطلق سراحهم لاحقا.

سبأ [08/أغسطس/2017]سبأ