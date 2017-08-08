عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بحرية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مراكب الصيادين في بحر غزة غزة-سبأ:

استهدفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مراكب الصيادين قبالة بحر مدينتي دير البلح وخان يونس وسط وجنوب قطاع غزة، بنيران الرشاشات الثقيلة وخراطيم المياه.



وأفادت مصادر محلية فلسطينية ، بأن زوارق بحرية الاحتلال الحربية فتحت نيران الرشاشات الثقيلة وخراطيم المياه على مراكب الصيادين قبالة بحر دير البلح وخان يونس، وهي على بعد نحو 4 أميال بحرية، ما ألحق أضراراً في أحد مراكب الصيد على الأقل، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين، الذين اضطروا للهروب إلى شاطئ البحر، خوفاً من الإصابة برصاص الاحتلال.



يشار إلى أن بحرية الاحتلال تتعمد يومياً إطلاق الرصاص صوب مراكب الصيادين في بحر غزة وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد، وتقوم باعتقالهم وتخريب شباكهم ومصادرة مراكبهم.

سبأ [08/أغسطس/2017]سبأ