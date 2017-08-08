عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لافروف: موسكو تعمل على تحريك مبادرات لمحاربة الفكر الإرهابي موسكو-سبأ:



أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو تعمل على تحريك مبادرات في مختلف المحافل الدولية لمكافحة الفكر الإرهابي.



ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن لافروف قوله للصحفيين في ختام منتدى آسيان في العاصمة الفلبينية مانيلا اليوم الثلاثاء "من المقرر طرح مشروع وثيقة وضعتها روسيا بالتعاون مع إندونيسيا تتعلق بمكافحة الفكر الإرهابي على طاولة النقاش، خلال قمة شرق آسيا، التي ستعقد هنا في مانيلا في الخريف المقبل"، مضيفا "هناك توافق عام حول الأهمية القصوى لهذا الموضوع".



وأشار الوزير الروسي إلى أن موسكو تعمل على تحريك مبادرة مماثلة على صعيد الأمم المتحدة، موضحا أن لقاء روسيا – آسيان على المستوى الوزاري، تبنى أيضا بيانا خاصا "يحث على تفعيل التعاون من أجل مكافحة الإرهاب".



وحول كوريا الشمالية أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنه من الممكن التوصل إلى حل يرضي الجميع لتسوية الأوضاع حول كوريا الشمالية، شريطة أن يتبع كافة اللاعبين المنهج الحكيم إزاء الأزمة الراهنة.



وذكر لافروف خلال المؤتمر، على هامش المنتدى أنه، بالرغم من تصريحات بيونغ يانغ شديدة اللهجة بشأن العقوبات الجديدة المفروضة عليها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي، ينبغي الاعتماد على الأفعال وليس الأقوال، في تقييم موقف كوريا الشمالية.



وشدد رئيس الدبلوماسية الروسية على أنه لا بديل عن استئناف العملية السياسية، لا سيما المفاوضات السداسية، لتسوية الأزمة الراهنة في شبه الجزيرة الكورية، مضيفا أن موسكو وبكين طرحتا مبادرة في هذا الصدد، وتعتزمان تقديمها في الأمم المتحدة، وضمن منتديات دولية أخرى.



وأعرب لافروف عن استعداد موسكو لمواصلة الحوار مع كوريا الشمالية، وقال: اعتقد أننا سنتمكن من التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، إذا اتبع كافة اللاعبين، بمن فيهم الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، المنهج الحكيم".



يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي صادق السبت الماضي بالإجماع، على قرار يشدد العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، وذلك على خلفية استمرار بيونغ يانغ في إجراء تجارب صاروخية باليستية.

سبأ [08/أغسطس/2017]سبأ