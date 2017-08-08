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آخر تحديث: الثلاثاء، 08 - أغسطس - 2017 الساعة 11:32:39ص
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العدوان يواصل غاراته الجوية وقصفه الصاروخي والمدفعي على محافظات الجمهورية
[08/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :

واصل العدوان السعودي الأمريكي غاراته الجوية وقصفه الصاروخي والمدفعي على محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية مستهدفاً منازل المواطنين .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف منطقة الغور بمديرية غمر ومديرية منبه و مناطق متفرقة في مديرية رازح بمحافظة صعدة ما أدى إلى حدوث أضرار في منازل المواطنين .

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية حريب القراميش بمحافظة مأرب و غارة بالقرب من سد العقران في مديرية نهم بمحافظة صنعاء ومثلها على الخط العام في بير باشا بمحافظة تعز .

وأشار إلى أن الطيران شن غارتين على مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة ، وتسع غارات على مديريتي حرض و ميدي في محافظة حجة ، كما شن غارة على قرية حامضة في جيزان .

سبأ
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