[08/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :
واصل العدوان السعودي الأمريكي غاراته الجوية وقصفه الصاروخي والمدفعي على محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية مستهدفاً منازل المواطنين .
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف منطقة الغور بمديرية غمر ومديرية منبه و مناطق متفرقة في مديرية رازح بمحافظة صعدة ما أدى إلى حدوث أضرار في منازل المواطنين .
وذكر المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية حريب القراميش بمحافظة مأرب و غارة بالقرب من سد العقران في مديرية نهم بمحافظة صنعاء ومثلها على الخط العام في بير باشا بمحافظة تعز .
وأشار إلى أن الطيران شن غارتين على مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة ، وتسع غارات على مديريتي حرض و ميدي في محافظة حجة ، كما شن غارة على قرية حامضة في جيزان .
سبأ