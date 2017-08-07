محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استلام مشاريع تربوية أعيد تأهيلها بمديرية المعافر بتعز تعز - سبأ :



استلم مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز، عدد من المشاريع التربوية، التي أعيد تأهيلها بمديرية المعافر، بتمويل من منظمة اليونيسف وبرنامج الشراكة العالمية لدعم التعليم.



حيث استملت إدارة المشاريع بالمكتب 25 فصلا دراسيا مع مرافقها بمدرسة 26 سبتمبر بالخيامي ومشروع إعادة تأهيل 23 فصلا مع المرافق بمدرسة الفقيد النعمان بالإضافة إلى 22 فصل بمدرسة الصنة كدن معافر، وكذا استلام 19 فصل دراسي مع المرافق تم إعادة تأهيلها بمدرسة الصدع آنبوه.



وأشاد مدير مكتب التربية بالمحافظة عبدالخالق الصراري بجهود منظمة اليونيسيف وبرنامج الشراكة العالمي لدعم التعليم وإعادة تأهيل عدد من مدارس مديرية المعافر بالرغم من العدوان والحصار .. معربا عن أمله في استمرار تنفيذ مثل هذه المشاريع في بقية مديرية المحافظة.

سبـأ [07/أغسطس/2017]سبـأ