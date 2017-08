Destruction d'un appareil militaire et bombardement des fiefs saoudiens à Najran et Jizan [07/أغسطس/2017]





NAJRAN, 07 Aout. (SABA) – L'armée et les comités populaires ont détruit un mécanisme militaire saoudien et ont pilonné des rassemblement contre les sites de l'armée saoudienne à Najran et Jizan.





L'offensive a visé une voiture chargeant des mercenaires qui ont tombé mort et blessés au passage frontalier al-Khadhraa , en plus de viser des repaires de l'armée saoudienne à Raqabat al-Humr, une source a rapporté à Saba.







L'armée et les comités populaires ont visé aussi des rassemblements de l'armée saoudienne dans le site al-Sharji à Jizan, al-Tiwal et al-Qambour, l'artillerie de l'armée et des comités a ciblé un nouveau site.













Saba