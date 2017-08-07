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آخر تحديث: الإثنين، 07 - أغسطس - 2017 الساعة 10:00:23م
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  رياضة
فريق الشاهري يتأهل لربع نهائي بطولة الشهداء بذمار
[07/أغسطس/2017]
ذمار - سبأ :

 تأهل فريق الفقيد الشاهري من مدينة إب إلى الدور الربع النهائي لبطولة الشهداء بذمار بعد فوزه اليوم على محلات الأزرق بثلاثة أهداف مقابل هدفين .

و انتزع فريق الشاهري ثاني البطاقات المؤهلة للدور الربع النهائي في المباراة التي جمعته مع الأزرق على الملعب الأحمر بنادي نجم سبأ ذمار ضمن البطولة الكروية لفرق النخبة على كأس الشهداء ، حيث تنتظره مواجهة مع فريق اليمن أولا في الدور المقبل.

وتتواصل البطولة غدا بلقاء تحديد مصير البطاقة الثانية المؤهلة للدور نفسه عن فرق المجموعة الرابعة والتي ستجمع وحدة رداع الطامح للفوز أمام فريق الحمراء من ذمار الذي سيدخل اللقاء بفرصتي الفوز أو التعادل .

سبـأ
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