أسعار النفط تستقر قرب أعلى مستوى لها منذ تسعة أسابيع استقرت أسعار النفط قرب أعلى مستوى لها منذ تسعة أسابيع في التعاملات المبكرة اليوم مدعومة ببيانات توظيف قوية بالولايات المتحدة وتراجع في عدد منصات الحفر الأمريكية على الرغم من أن ارتفاع إنتاج /أوبك/ حد من المكاسب.