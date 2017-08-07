[07/أغسطس/2017]
نجران - سبأ :
دمرت وحدات من الجيش واللجان الشعبية اليوم آلية عسكرية على متنها عدد من المرتزقة ودكت مواقع وتجمعات العدو السعودي ومرتزقته في جيزان ونجران.
وأوضح مصدر عسكري بنجران لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) أن الجيش واللجان دمروا طقماً عسكرياً محملاً بمرتزقة العدوان قبالة منفذ الخضراء ما أدى إلى سقوطهم بين قتيل وجريح بالإضافة إلى استهداف تجمعات للجنود السعوديين في رقابة الحمر .
وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في مواقع الشرحاي بقطاع الداير بجيزان , والطوال و القمبور ، كما دكت موقعا مستحدثا للقوات السعودية خلف موقع السودة محققة إصابات مباشرة .
سبـأ