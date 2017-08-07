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منظمات حقوقية تناشد مجلس الأمن إيقاف مجازر العدوان بحق أطفال اليمن
[07/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :

 ناشدت هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل، مجلس الأمن والمنظمات الدولية والإنسانية، بإصدار قرار بإيقاف العدوان على اليمن ووقف المجازر اليومية بحق الأطفال.

واستنكرت الهيئة في بيان صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه استمرار طيران تحالف العدوان في ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية للأطفال والنساء والمدنيين والتي كان آخرها مجزرتي الوازعية بتعز ومنطقة محضة بمحافظة صعدة.

وجدد البيان مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والإنسانية بإجراء تحقيق عاجل حول جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني.

وناشد البيان باسم الطفولة ومنظمات المجتمع المدني، بضرورة رفع الحصار البري والبحري والجوي الذي أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية وانتشار الأمراض والأوبئة وسوء التغذية خاصة بين الأطفال في العديد من المحافظات.

وطالب البيان بالسماح لسفن وطائرات الإغاثة بإدخال الاحتياجات الإنسانية إلى المتضررين جراء العدوان.

سبـأ
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