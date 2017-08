Ciblage des mercenaires à Al-Jawf [07/أغسطس/2017]

AL-JAWF, 07 Août. (SABA)- L'artillerie de l'armée et des forces populaires a ciblé de rassemblements de mercenaires dans la vallée d'Horab située au district de Khab et Sha'af dans la province d'Al-Jawf.



Une source militaire a déclaré à SABA que le bombardement de l'armée avait causé à la mort d'un certain nombre des mercenaires et la blessure d'autres.



ZA



SABA