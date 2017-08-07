محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المؤسسة المحلية للمياه بالحديدة تحذر من كارثة بيئية جراء توقف ضخ المياه الحديدة - سبأ :



حذرت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة الحديدة من حدوث كارثة إنسانية وبيئية، جراء توقف ضخ مياه الشرب وعدم القدرة على تصريف المجاري بصورة كاملة بسبب عدم توفر الديزل لتشغيل المضخات.



ودعت المؤسسة في بيان صادر عنها تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الجهات المعنية والمنظمات الدولية والإغاثية العاملة في المحافظة إلى سرعة توفير مادة الديزل لضمان استمرار المؤسسة في ضخ المياه إلى منازل المواطنين وتصريف مياه المجاري.





وأشارت إلى أنه في الوقت الذي تمر فيه المؤسسة بظروف مالية صعبة وعدم توفر سيولة لشراء الكمية المطلوبة من مادة الديزل فإنها مُطالبة بالتشغيل والإنتاج على مدار الساعة خاصة في ظل انتشار وباء الكوليرا وارتفاع درجة حرارة الصيف.



وبينت المؤسسة المحلية، أنها اضطرت إلى خفض ساعات التشغيل وتوقيف عدد من المحطات والمعدات عن العمل بسبب عدم توفير سيولة لشراء الكمية المطلوبة من الديزل التي تقدر ب 12 ألفاً و 740 لتر يوميا.

سبـأ [07/أغسطس/2017]سبـأ