محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قبائل مديرية مزهر بريمة تؤكد إستمرار النفير العام في مواجهة العدوان ريمة - سبأ :



أكد أبناء قبائل مديرية مزهر بمحافظة ريمة إستمرار النفير العام في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي.



وأكدوا في لقاء قبلي نظمه مجلس التلاحم القبلي بالمحافظة اليوم الإستعداد لرفد الجبهات بالرجال والعتاد دفاعاً عن الأرض والعرض.. مستنكرين إستمرار العدوان في إستهداف المدنيين وتدمير مقدرات ومقومات البلاد.



وثمن وكيل محافظة ريمة محمد الوسد، مواقف أبناء مديرية مزهر ووقوفهم إلى جانب الوطن والدفاع عنه ضد الغزاه والمحتلين ومرتزقتهم.



وأشار إلى ضرورة تحرك الجميع نحو جبهات الشرف والبطولة والوقوف صفاً واحداً إلى جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية.



بدوره دعا رئيس التلاحم القبلي بالمحافظة صلاح الضبيبي، الجميع إلى التلاحم والإصطفاف في مواجهة العدوان والدفاع عن العزة والكرامة.

سبـأ [07/أغسطس/2017]سبـأ