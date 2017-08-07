مصدر أمني: العشرات من المغرر بهم عادوا إلى مناطقهم دون أي مضايقات صنعاء - سبأ :



أكدت الأجهزة الأمنية أنها تتعامل بروح وطنية مسئولة مع قرار العفو العام وآلياته التنفيذية.



وقال مصدر أمني " إن المغرر بهم العائدين إلى أهلهم يلقون المعاملة الحسنة والتفهم الكامل وهناك العشرات منهم عادوا إلى ذويهم خلال الأيام القليلة الماضية دون أن يتعرضوا لأي مضايقات أو أذى".



وأكد المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) حرص الأجهزة الأمنية على استفادة جميع المغرر بهم من قرار العفو العام الذي مازال سارياً كون الوطن يتسع للجميع.. مهيبا بالمغرر بهم العودة إلى جادة الصواب ، ومغادرة معسكرات مرتزقة العدوان.



وأوضح المصدر أن قرار العفو العام فرصة للمغرر بهم ليبدءوا حياة جديدة خالية من الذل والمهانة في معسكرات مرتزقة العدوان، لأن العزة والكرامة لا تكون إلا مع الوطن ، وهذا هو جوهر قرار العفو العام ومضمونه الوطني والإنساني.

سبـأ [07/أغسطس/2017]سبـأ