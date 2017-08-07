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برنامج تدريبي لمنفذي حملة التوعية الصحية لمكافحة الكوليرا بأمانة العاصمة
[07/أغسطس/2017]
صنعاء - سبأ :

بدأ بأمانة العاصمة اليوم البرنامج التدريبي لمنفذ حملة التوعية الصحية الميدانية " يمن بلا كوليرا " ينفذه الصندوق الاجتماعي للتنمية بالتعاون والتنسيق مع أمانة العاصمة.

يستهدف البرنامج على مدى يومين تدريب 103 استشاريين واستشارية سينفذون حملة التوعية التي ستنطلق يوم الأربعاء القادم في أربع مديريات السبعين ، معين ، الثورة ، بني الحارث وتستمر أسبوعين .

وفي افتتاح البرنامج أشار مدير عام التوعية البيئية بأمانة العاصمة عبد الحليم السكري إلى اهتمام السلطة المحلية بالأمانة ودعمها للبرامج والأنشطة الهادفة إلى خدمة المجتمع.. مشيدا بدعم الصندوق للبرامج التوعوية والتنموية بالأمانة .. داعيا الجهات المعنية في المديريات المستهدفة إلى التعاون وتذليل كافة الصعوبات بما يضمن نجاح الحملة وتحقيق أهدافها.

فيما أوضح مدير مشروع النقد مقابل العمل بالصندوق الاجتماعي المهندس عبد الرحمن الأخرم أن الحملة تأتي في إطار مساهمة الصندوق في المجال التنموي وخلق فرص عمل مؤقتة لتغطية الاحتياجات كشريك حقيقي في خدمة المجتمع وتنميته خصوصا في ظل الأوضاع الحالية في البلاد .

بدوره أوضح ضابط المشروع المهندس صدام الورد أن الحملة تهدف إلى رفع مستوى وعي المجتمع بوباء الكوليرا وتعزيز دور الفرد في مكافحته ، بالإضافة إلى تحفيز المبادرات المجتمعية للإسهام في الحد من انتشاره.

سبـأ
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