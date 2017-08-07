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آخر تحديث: الإثنين، 07 - أغسطس - 2017 الساعة 08:29:45م
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  محلي
مناقشة مجالات الاستثمار الواعدة بمحافظة إب
[07/أغسطس/2017] إب - سبأ:
ناقش اجتماع بمحافظة إب برئاسة وكيل المحافظة راكان النقيب مجالات الاستثمار الواعدة بالمحافظة والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين .



وتطرق الاجتماع الذي ضم مسئولي مكتب الهيئة العامة للاستثمار بالمحافظة إلى دور السلطة المحلية في توفير المناخ المناسب للمستثمرين ومعالجة الإشكاليات التي تواجه مشروعاتهم .


وأوضح مدير عام مكتب الهيئة بالمحافظة عادل العلفي أن إجمالي المشاريع المقدمة للاستثمار بالمحافظة وصل إلى 74 مشروعاً بتكلفة بلغت 5 مليارات و104 ملايين ريال.

وفي الاجتماع أكد الوكيل النقيب أن السلطة المحلية تولي مكتب هيئة الاستثمار والمستثمرين اهتماماً خاصاً إدراكاً منها لأهمية رؤوس الأموال الوطنية في تنفيذ المشاريع الاستثمارية بالمحافظة ورفد الاقتصاد المحلي وتشغيل الأيدي العاملة ..



وحث المستثمرين على الاستفادة من قانون الاستثمار والمزايا والتسهيلات التي يتضمنها .
سبأ
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