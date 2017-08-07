ارشيف المحافظ الجندي : العدوان إستهدف محافظة تعز وتركها أطلال [07/أغسطس/2017] صنعاء - سبأ:





دعا محافظ تعز عبده محمد الجندي أبناء الصبيحة أن لا يكونوا وقودا لحرب فرضها العدوان، وسلب إرادتهم من قبل الإحتلال السعودي الإماراتي.











وأكد المحافظ الجندي في مؤتمر صحفي اليوم بصنعاء أن محافظة تعز صامدة في وجه أعتى عدوان غاشم إستهدف كل مقدرات المحافظة وتركها أطلال.











وقال" إن قيادة المحافظة تبذل كل جهدها من أجل إعادة تفعيل المكاتب التنفيذية بالمحافظة لتمارس عملها بصورة طبيعية ".











وأكد محافظ تعز انتظام العمل في جامعة تعز ومكتب التربية والتعليم ومكتب الضرائب الذي يرفد الخزينة العامة يوميا باثنين مليون ريال فيما يستولى مرتزقة العدوان على عائدات الضرائب والوجبات والرسوم داخل المدينة إلى جيوبهم الخاصة.











وأضاف" إن مرتزقة العدوان هم من رفضوا تخفيف الأعباء عن أبناء تعز ويستمرون بحصار المدينة وأبنائها رغم سعي قيادة المحافظة بالتعاون مع الشخصيات الإجتماعية لفتح منفذ صالة للدخول إلى تعز بناء على توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى ".











ونفى المحافظ الجندي إدعاءات العدوان ومرتزقته بالسيطرة على معسكر خالد .. مؤكدا أن المعارك تدور حول المعسكر وفشل المرتزقة عن تحقيق أي تقدم لهم كون التباب المحيطة بالمعسكر تحت سيطرة أبطال الجيش واللجان الشعبية الذين يسطرون أروع الملاحم.

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