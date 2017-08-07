ضبط متهمين بجرائم سرقة بالإكراه وسجائر مهربة وألعاب نارية بالحديدة [07/أغسطس/2017] الحديدة - سبأ:

ضبطت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية بمحافظة الحديدة متهمين بارتكاب جرائم سرقة بالإكراه ، و 264 كرتوناً من السجائر المهربة بالإضافة إلى 33 كرتون ألعاب نارية .







وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن الأجهزة الأمنية بمدينة الحديدة ضبطت أربعة متهمين بارتكاب عدد من جرائم السرقة بالإكراه، أحدهم مطلوب للنيابة الجزائية المتخصصة ، مؤكداً أنه تم إحالتهم لإجراءات التحقيق.







وذكر المصدر أن الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية بمديرية الجراحي بالمحافظة ضبطت 260 كرتون سجائر مهربة على متن سيارة نقل من نوع دينا قادمة من محافظة عدن ، لافتاً إلى أنه تم حجزها مع السائق والمضبوطات للإجراءات القانونية .







وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية بمديرية باجل ضبطت 33 كرتون ألعاب نارية بالإضافة إلى أربعة كراتين سجائر مهربة على متن سيارة من نوع شاص وتحفظت عليها لاتخاذ الإجراءات القانونية .

سبأ